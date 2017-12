Bad Saulgau (ots) - Nach dem Aufhebeln von Türen und Fenstern drangen unbekannte Täter am Sonntag -Heiligabend-,im Zeitraum von nachmittags bis etwa gegen Mitternacht, in den Straßen Straubenhalde, Sonnenhalde, Rosenweg und Siebenkreuzerweg in insgesamt 4 Wohnhäuser ein und erbeuteten Schmuck und Bargeld. Zeugen werden gebeten, verdächtige Wahrnehmungen an das Polizeirevier Bad Saulgau, Tel. 07581/4820, mitzuteilen.

Rückfragen bitte an:

KHK Stihl

Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-3355

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell