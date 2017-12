Singen (ots) - Im Zeitraum von Samstag, 11.30 Uhr bis Sonntag, 09.30 Uhr suchte ein unbekannter Fahrzeugführer das Weite, nachdem er am Hohgarten, an der Zufahrt zu einer Tiefgarage die Ticketsäule der Einlassschranke beschädigte und dabei einen Sachschaden von rund 1.500 Euro angerichtet hatte. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731/8880, entgegen.

Versuchter Raub

Konstanz

Gegen 23.00 Uhr trat in Petershausen, auf der Reichenaustraße ein maskierter männlicher Täter einem Fußgänger entgegen und forderte ihn auf, seine Sachen herauszugeben. Als der Geschädigte keine Wertsachen herausgab, schlug der Täter mit einem mitgeführten Baseballschläger auf den Geschädigten ein. Der 21-jährige Geschädigte wurde hierbei nicht verletzt, jedoch wurde dessen mitgeführtes Mobiltelefon beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-2222, in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Wohnhaus

Hilzingen

Unbekannte Täter gelangten am Sonntag -Heiligabend-, im Zeitraum von 09.30 Uhr bis 14.30 Uhr in der Roseneggstraße, während der Abwesenheit der Anwohner, in ein Wohnhaus, hebelten eine Wohnungstüre auf und durchsuchten darin befindliche Räume. Gegenstände wurden nicht entwendet. Zeugen werden gebeten, verdächtige Wahrnehmungen an das Polizeirevier Singen, Tel. 07731/8880, mitzuteilen.

