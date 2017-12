Markdorf (ots) - Der Fahrer eines Pkw VW-Passat befuhr am Sonntag, gegen 10.00 Uhr die Bernhardstraße und prallte beim Abbiegen in die Breslauer Straße gegen einen parkend abgestellten Pkw Fiat. An beiden Fahrzeugen entstand hierbei wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt ca. 4000 Euro. Anwohner konnten den 23-jährigen Fahrer des VW-Passat, welcher versuchte zu Fuß zu flüchten, bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme konnten bei dem Fahrer, welcher keine gültige Fahrererlaubnis besitzt, Anzeichen auf Alkoholeinwirkung und Drogenkonsum festgestellt werden, weshalb bei ihm eine Blutprobe entnommen werden musste. Den benutzten VW-Passat hatte der 23-jährige mehrere Stuinden zuvor im Bereich Friedrichshafen entwendet.

