Baindt (ots) - Am Sonntag -Heiligabend-, im Zeitraum von etwa 13.00 Uhr bis gegen Mitternacht hebelten unbekannte Täter, während der Abwesenheit der Anwohner, an einem Wohnhaus in der Dornierstraße ein Fenster auf, durchsuchten die Wohnräume und entwendeten Schmuck. Zeugen werden gebeten, verdächtige Wahrnehmungen an das Polizeirevier Weingarten, Tel. 0751/803-6666, mitzuteilen.

Auslösung von Brandalarm

Leutkirch

Der Missbrauch eines Handfeuerlöschers in einem Mehrfamilienhaus in der Holbeinstraße verursachte am Sonntag, gegen 21.20 Uhr einen Brandalarm und führte zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Hinweise auf die unbekannte Person, welche den Pulverlöscher missbräuchlich benutzte und damit den Fehlalarm auslöste, werden von dem Polizeirevier Leutkirch, Tel. 07561/84880, entgegengenommen.

