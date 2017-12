POL-KN: Landkreis Ravensburg

Konstanz (ots) - RAVENSBURG

Samstag, gegen 06.46 Uhr, wurde in der Eisenbahnstraße eine Fußgängerin durch eine männliche Person angegangen, als sie auf dem Weg zur Arbeit war. Auf Höhe der Roßstraße zog der unbekannte Mann gewaltsam an der Handtasche und entriss diese der Dame. Der Täter flüchtete zu Fuß in Richtung Weingarten. Erlangt hat der Täter, eine schwarze Damenhandtasche mit schwarzen Hand- und Umhänge Riemen. In der Tasche befand sich ein roter Ledergeldbeutel. Zur Beschreibung des Täters wurde folgendes bekannt: männlich, ca. 20 bis 25 Jahre, ca. 170 bis 180 cm groß, kurze evtl. blonde Haare, komplett schwarz gekleidet und trug eine schwarze Basecap. Hinweise werden erbeten an das Polizeirevier Ravensburg unter der Telefonnummer 0751-803-3333. -----

Auf dem Scheffelparkplatz wurde am Freitag, in der Zeit zwischen 13.00 und 22.30 Uhr, ein VW Golf durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Golf wurde vorne am linken Kotflügel beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro. Zeugen zur Verkehrsunfallflucht werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg unter der Telefonnummer 0751-803-3333 zu melden. ----- Der 38jährige Mann, der am vergangenen Freitag nach Verkündung des Gerichtsurteils am Landgericht Ravensburg flüchtig war, konnte im Zuge der Fahndung und Ermittlungen in der Nacht zum Heilig Abend festgenommen werden. Eine haftrichterliche Vorführung ist veranlasst. -----

Der Alkohol dürfte mitunter Ursache gewesen sein, dass es am Sonntag gegen 04.10 Uhr an einer Discothek in der Schubertstraße zu Streitigkeiten kam. Infolge dessen schlug ein 17jährige Tatverdächtige auf den Kopf seines Opfers. Eine weitere Person versuchte den Schläger zur Rede zu stellen und wurde ebenfalls traktiert. Die Folge war, dass der Aggressor in polizeilichen Gewahrsam genommen werden musste. Auf dem Transport im Streifenwagen spuckte dieser mehrfach um sich und beleidigte die eingesetzten Polizeibeamten.

