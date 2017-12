POL-KN: Landkreis Sigmaringen

Konstanz (ots) - MEßKIRCH

Am Samstag, in der Zeit zwischen 14.00 und 19.00 Uhr, wurde der Außenspiegel eines geparkten Seat Leon bei einem Parkplatz in der Ablachstraße beschädigt. Der Spiegel wurde regelrecht aus deren Halterung heraus gedrückt. Hinweise zum Verursacherfahrzeug werden an die nächste Polizeidienststelle erbeten.

SIGMARINGENDORF

Im Zeitraum vom 15.12.17 bis 23.12.17 hat unbekannte Täterschaft an der Einmündung Krauchenwieser Straße / Donaustraße /Friedhofstraße insgesamt drei Beschilderungspfosten samt Betonverankerung aus dem Erdreich gehoben. Die Pfosten lagen auf dem Gehweg bei der Brückenkapelle. Hierzu mussten größere Kraftanstrengungen aufgewendet werden, da die Pfosten in einem Betonboden eingegossen waren. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sigmaringen unter der Rufnummer 07571/104-0, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell