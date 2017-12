POL-KN: Pressemeldungen aus dem Landkreis Konstanz

Landkreis Konstanz (ots) - Singen

Zeugen sucht die Polizei zu einem Vorfall, welcher sich am frühen Samstagmorgen kurz nach Mitternacht in der Straße "Eisvogel" in Singen ereignet hat. Bislang unbekannte Täter warfen hier zwei mit brennbarer Flüssigkeit gefüllte Flaschen in den Garten einer 78-jährigen Frau. Eine der Flaschen blieb intakt, die zweite zerbarst auf den Betonsteinen der Terrasse. Sachschaden entstand nach ersten Erkenntnissen nicht. Die Hintergründe zu der Tat sind derzeit nicht bekannt und Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Politische bzw. fremdenfeindliche Bezüge sind nach derzeitigem Sachstand nicht erkennbar. Etwaige Zeugen des Vorfalls oder auch Personen, welche Hinweise zur Identität mutmaßlicher Tatverdächtiger geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, zu melden.

