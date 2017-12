POL-KN: Pressemeldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots) - Ravensburg-Untereschach

Großes Glück hatte eine 35-jährige Pkw-Lenkerin bei einem Verkehrsunfall, welcher sich am Freitagnachmittag gegen 13:15 Uhr auf der B 30 zwischen der Senglinger Steige und Untereschach ereignet hat. Die Frau befuhr die B 30 aus Richtung Meckenbeuren kommend in Richtung Untereschach und kam kurz vor einer Baustelle vermutlich aus Unachtsamkeit nach rechts aufs Bankett. Hier fuhr sie zunächst über zwei Warnbaken und im Anschluss daran auf die beginnende Betonabtrennung der Baustelle auf. Dadurch überschlug sich der Pkw und kam dann im gegenüberliegenden linken Straßengraben wieder auf den Rädern zum Stehen. Zwei entgegenkommende Fahrzeuge konnten rechtzeitig ausweichen und so eine Kollision vermeiden. Die 35-Jährige Unfallverursacherin wurde durch den Überschlag glücklicherweise nur leicht verletzt.

Leutkirch

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, welcher sich am Freitagnachmittag in der Zeit zwischen 14:15 und 15 Uhr auf dem Parkplatz der Bahnhofsarkaden in Leutkirch ereignet hat. Die bislang unbekannte Lenkerin eines roten Opel Astra mit Biberacher Kennzeichen (BC-) streifte hier in einer Kurve einen ordnungsgemäß geparkten Pkw und beschädigte diesen dadurch nicht unerheblich. Im Anschluss daran entfernte sich die Verursacherin unerlaubt von der Unfallstelle. Da zum Unfallzeitpunkt reger Kundenverkehr herrschte, ist davon auszugehen, dass Personen das Geschehen beobachtet haben und sachdienliche Angaben machen können. Sie werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leutkirch, Tel. 07561/8488-0, zu melden.

Zu einem Brandeinsatz gerufen wurden die Freiwillige Feuerwehr sowie die Polizei am Freitagabend kurz vor 19 Uhr in die Hasengasse in Leutkirch. In einer verschlossenen Wohnung hatte zuvor der Rauchmelder angeschlagen, eine erste Lageerkundung vor Ort bestätigte Verbrennungsgeruch sowie Rauch im Treppenhaus. Daraufhin wurde die Wohnungstüre durch die Feuerwehr gewaltsam geöffnet. Es stellte sich heraus, dass der 42-jährige Wohnungsinhaber offenbar in stark alkoholisiertem Zustand Essen zubereiten wollte und sich dann schlafen legte, obwohl der Topf auf dem eingeschalteten Herd stand. Hierdurch verbrannte der Inhalt des Topfes und führte zu der Rauchentwicklung. Der 42-Jährige konnte erst durch die Einsatzkräfte geweckt werden, der schrille Ton des Rauchmelders reichte hierfür offenbar nicht aus. Der Mann blieb glücklicherweise unverletzt, es entstand nur geringer Sachschaden.

