POL-KN: Pressemeldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots) - Friedrichshafen

Nicht ohne Grund auffallend nervös war ein 18 Jahre junger Mann, welcher am frühen Samstagmorgen von Beamten des Polizeireviers Friedrichshafen im Stadtgebiet Friedrichshafen auf einem Fahrrad kontrolliert wurde. Wie sich im Laufe der Ermittlungen herausstellte, hatte der 18-Jährige das Rad zuvor am Bahnhof gestohlen, da er den letzten Zug verpasst hatte und nun auf diese Weise nach Hause gelangen wollte. Die Beamten stellten das Fahrrad sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den Heranwachsenden ein, die Suche nach der rechtmäßigen Besitzerin des blau-silbernen Damenrades der Marke "Pegasus" dauert derzeit noch an.

Kressbronn

Nicht unerheblich verletzt wurde eine 54-jährige Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag gegen 16:30 Uhr in der Kressbronner Argenstraße. Den Ermittlungen der Polizei zufolge wollte eine 34-jährige Pkw-Lenkerin vom Parkplatz eines Einkaufsmarktes nach links in die Argenstraße einbiegen und übersah hierbei die vorfahrtsberechtigte Radlerin. Diese stürzte durch den folgenden Zusammenstoß und verletzte sich hierdurch. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert.

Markdorf

Deutlich unter Alkoholeinwirkung stand eine 26-jährige Pkw-Lenkerin, welche am frühen Samstagmorgen auf einem Parkplatz in der Ravensburger Straße in Markdorf eigenen Angaben zufolge ihr Fahrzeug nach dem Besuch einer Gaststätte nur kurz umparken wollte. Hierbei geriet sie jedoch auf dem stark abschüssigen Gelände ins Rollen und prallte schließlich mit ihrem Pkw auf eine Begrenzungsmauer. Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme musste die Frau sich eine Blutprobe entnehmen lassen, ihr Führerschein wurde vor Ort einbehalten.

Salem/Bermatingen

Gleich zwei Einbrüche ereigneten sich am Freitagnachmittag, einer im Salemer Wielandweg im Zeitraum zwischen 17:45 und 20:15 Uhr, der zweite am Nahehard in Bermatingen in der Zeit zwischen 14 und 18:30 Uhr. In beiden Fällen verschafften sich der oder die unbekannten Täter gewaltsam Zutritt zu den Wohngebäuden und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten nach Schmuck und Bargeld und entwendeten diverse Gegenstände. Ob beide Tatörtlichkeiten ein und demselben Täter zugeordnet werden können, ist derzeit nicht bekannt. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Überlingen, Tel. 07551/804-0, zu melden.

