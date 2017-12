Konstanz (ots) - Offensichtlich auf Diebestour befand sich in den letzten beiden Monaten eine 48-jährige polnische Staatsangehörige, die am Donnerstagnachmittag bei einem Ladendiebstahl in einem Geschäft in der Bahnhofstraße ertappt worden war und von der Geschädigten sowie Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden konnte. Bei der Durchsuchung der Frau stieß die Polizei auf zwei Kleidungsstücke, Kosmetikartikel und Süßigkeiten im Gesamtwert von rund 100 Euro, für welche die 48-Jährige keine Kaufbelege vorweisen konnte. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Konstanz ordnete das zuständige Amtsgericht die Durchsuchung der Wohnung der mutmaßlichen Ladendiebin an. Auch dort wurden die ermittelnden Beamten des Polizeireviers fündig und stellten Bekleidungsstücke, Kosmetikartikel, Nahrungsmittel und Modeschmuck im Gesamtwert von etwa 6.000 Euro sicher. Gegen die Frau, die heute Nachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft beim Amtsgericht vorgeführt wurde, hat der zuständige Haftrichter die Untersuchungshaft angeordnet.

