POL-KN: Opferstöcke aufgebrochen

Wangen i.A. (ots) - Bargeld in unbekannter Höhe haben unbekannte Täter in den vergangenen Tagen bei Opferstockaufbrüchen in den Kirchen St. Ulrich in Wangen, St. Mauritius in Christazhofen und St. Georg in Ratzenried erbeutet. Im Zusammenhang mit den Straftaten stehen die Insassen eines roten Audi A4 Avant, der am Mittwochnachmittag, gegen 13.00 Uhr, einem Zeugen bei der St. Ulrich-Kirche in der Karl-Speidel-Straße in Wangen aufgefallen ist. Personen, die in den vergangenen Tagen Verdächtiges bei den Kirchen beobachtet haben oder denen der rote Audi bzw. dessen Insassen aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wangen, Tel. 07522-9840, in Verbindung zu setzen.

