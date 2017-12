POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots) - Ravensburg

Teurer Fahrstreifenwechsel

Sachschaden von rund 17.000 Euro ist am Donnerstagabend, gegen 16.40 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in der Gartenstraße entstanden. Ein 28-jähriger Autofahrer hatte die Gartenstraße stadteinwärts befahren und in Höhe des Parkhauses Frauentor auf den Rechtsabbiegestreifen gewechselt. Hierbei übersah er eine 27-jährige Pkw-Lenkerin, die sich bereits auf der Abbiegespur zum Parkhaus befand. Es kam deshalb zu einer seitlichen Kollision der Fahrzeuge, durch die der Pkw des Mannes derart beschädigt wurde, dass dieser abgeschleppt werden musste.

Ravensburg

Gestürzter Radfahrer

Mit schweren Verletzungen musste ein 77-jähriger Radfahrer am Donnerstagmittag nach einem Verkehrsunfall in der Zeppelinstraße vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Der Mann, der keinen Fahrradhelm trug, hatte gegen 12.00 Uhr den abschüssigen rechten Gehweg vom Blumenweg kommend befahren und war aus bislang unbekannter Ursache im Bereich der Einfahrt zu den Gymnasien gestürzt.

Ravensburg

Wegen Unachtsamkeit aufgefahren

Zu spät bemerkte eine 84-jährige Autofahrerin, die am Donnerstagmittag, gegen 12.15 Uhr, die B 33 in Richtung Markdorf befuhr, dass ein vorausfahrender 33-jähriger Pkw-Lenker zwischen Bavendorf und Wernsreute wegen eines vor ihm abbiegenden Verkehrsteilnehmers anhalten musste. Beim Aufprall auf das Fahrzeug ihres Vordermannes erlitt dieser leichte Verletzungen, konnte aber nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 4.000 Euro. Das nicht mehr fahrbereite Auto des 33-Jährigen musste von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden.

Ravensburg

Polizei nimmt Alkoholisierten in Gewahrsam

Nachdem in der Nacht zum heutigen Freitag, gegen 04.00 Uhr, vom Sicherheitsdienst einer Diskothek in der Escher-Wyss-Straße drei Randalierer gemeldet worden waren, trafen zwei Streifenwagenbesatzungen dort zwei alkoholisierte Männer im Alter von 20 und 23 Jahren an. Während sich der jüngere der beiden einsichtig verhielt, kam sein Begleiter den mehrfachen Aufforderungen der Beamten, die Örtlichkeit zu verlassen, nicht nach. Als ihm die Polizisten daraufhin den Gewahrsam erklärten und ihm für die Fahrt zur Dienststelle die Handschließen anlegten, mussten sie sich noch übel beschimpfen lassen. Nachdem sich der 23-Jährige beim Polizeirevier wieder beruhigt hatte und sich kooperativ zeigte, wurde er nach Hause entlassen. Der junge Mann hat sich nun wegen Beleidigung zu verantworten.

Horgenzell

Vorfahrt missachtet

Eine leicht Verletzte und Sachschaden von nahezu 10.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Donnerstagabend, gegen 18.15 Uhr, auf der K 8039 bei Horgenzell. Der 19-jährige Fahrer eines Pkw war von der L 201 kommend nach links in die Kreisstraße bei Fuchstobel abgebogen und hatte hierbei den Vorrang einer aus der Gegenrichtung einbiegenden 38-jährigen Autofahrerin missachtet. Diese erlitt beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge leichte Verletzungen.

Weingarten

Autofahrer verliert Leiter

Noch einmal glimpflich verlaufen ist ein Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagvormittag, gegen 11.40 Uhr, auf der B 30 ereignete. Ein 55-jähriger Pkw-Lenker war auf der Bundesstraße in nördliche Richtung gefahren und hatte etwa 400 Meter vor der Ausfahrt Weingarten eine ausziehbare Leiter verloren, deren Sicherung er auf dem Dachgepäckträger vergessen hatte. Ein nachfolgender 53-jähriger Autofahrer überfuhr die Leiter, wodurch der vordere linke Reifen seines Fahrzeuges beschädigt wurde. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Weingarten

Nach Parkrempler davongefahren

Vermutlich beim Ein-oder Ausparken hat ein unbekannter Fahrzeuglenker am Donnerstagabend, zwischen 17.15 und 17.45 Uhr, einen auf dem Parkplatz des Reha-Zentrums in der Sauterleutestraße abgestellten Daimler-Benz angefahren und anschließend das Weite gesucht, ohne sich um den angerichteten Fremdschaden von rund 2.000 Euro zu kümmern. Um sachdienliche Hinweise bittet das Polizeirevier Weingarten, Tel. 0751/803-6666

Weingarten

Brandalarm

Zu einem Brandalarm musste die Freiwillige Feuerwehr Weingarten in der Nacht zum heutigen Freitag, gegen 01.30 Uhr, in die Scherzachstraße ausrücken. Wie sich jedoch herausstellte, hatte der Bewohner einer Gemeinschaftsunterkunft sein Essen anbrennen lassen. Als er deshalb sein Zimmer in Richtung Flur lüftete, löste der Rauchmelder aus. Der Löschzug der Feuerwehr konnte deshalb rasch wieder abrücken.

Ebersbach-Musbach

Lkw-Lenker missachtet Vorfahrt

Einen Leichtverletzten und Sachschaden von über 5.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag, gegen 11.00 Uhr, auf der L 285. Ein 26-jähriger Lkw-Lenker war von der Zufahrt eines Hofes kommend in die L 285 eingebogen und hatte hierbei einen 70-Jährigen, aus Richtung Musbach kommenden Autofahrer übersehen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich dieser nach rechts aus und prallte dabei frontal gegen einen Lichtmasten im Einmündungsbereich.

Aulendorf

Handfester Familienstreit

Wegen einer Nichtigkeit kam es am Donnerstagabend zwischen einem 61-jährigen Mann und einem jugendlichen Familienangehörigen zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung, die schließlich in Handgreiflichkeiten endete. Nachdem der Erwachsene seinem Gegenüber mit dem Fuß gegen das Schienbein getreten und versucht hatte, ihm einen Faustschlag ins Gesicht zu versetzen, schlug der Jugendliche mit seinem Mobiltelefon zu. Der 61-Jährige erlitt hierbei eine Kopfplatzwunde, die im Krankenhaus ambulant behandelt werden musste. Die beiden Streithähne haben sich nun wegen Körperverletzung zu verantworten.

Aulendorf

Verkehrsunfallflucht

Beim Ein-oder Ausparken hat ein unbekannter Fahrzeuglenker einen auf dem Parkplatz des Gasthauses "Zum Rad" in der Radgasse abgestellten Opel Astra gestreift und ist anschließend weitergefahren, ohne sich um den angerichteten Sachschaden von nahezu 1.000 Euro zu kümmern. Aufgrund der vorgefundenen Spuren dürfte das Verursacherfahrzeug weiß lackiert sein. Sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Weingarten, Tel. 0751/803-6666, entgegen.

Baindt

Auf Vordermann aufgefahren

Nicht mehr fahrbereit war der Pkw eines 70-jährigen Autofahrers nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend, gegen 17.00 Uhr, auf der B 30 bei Baindt. Die 20-jährige Lenkerin eines Pkw war in Richtung Bad Waldsee gefahren und kurz vor Ende der Ausbaustrecke in Folge Unachtsamkeit auf den vorausfahrenden 70-jährigen Mann aufgefahren, der sein Fahrzeug aufgrund des dortigen Geschwindigkeitstrichters heruntergebremst hatte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto des Mannes erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden.

Leutkirch

Vorfahrt missachtet

Sachschaden von mehreren tausend Euro ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Donnerstagnachmittag, kurz nach 14.30 Uhr, in der Memminger Straße ereignet hat. Der 57-jährige Lenker eines VW war von der Adalbert-Stifter-Straße kommend nach links in die Memminger Straße eingebogen und hatte hierbei eine bevorrechtigte, von rechts kommende 50-jährige Autofahrerin übersehen. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurden keine Personen verletzt.

