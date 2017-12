POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Konstanz (ots) -

Konstanz

Betrüger erlangt Kontodaten

Um 300 Euro hat ein unbekannter Täter diese Woche einen 57-jährigen Mann betrogen. Der Unbekannte gab sich am Telefon als Mitarbeiter der Firma Microsoft aus und teilte dem Geschädigten mit, dass dessen Computersoftware Fehlermeldungen sende und diese per Telefonanweisungen behoben werden können. Der 57-Jährige gab daraufhin bereitwillig Auskunft über Passwörter, Ausweis- und Kontodaten. Später musste der Mann feststellen, dass von seinem Konto drei Abbuchungen zu je 100 Euro getätigt worden waren.

Konstanz

Trotz unklarer Verkehrslage überholt

Sachschaden von rund 5.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Donnerstagabend, gegen 18.30 Uhr, auf der L 220 ereignet hat. Der 28-jährige Lenker eines Pkw hatte trotz unklarer Verkehrslage das Fahrzeug eines vorausfahrenden 29-jährigen Autofahrers überholt und versucht, als ein Verkehrsteilnehmer entgegenkam, wieder auf die rechte Seite gezogen. Hierbei kollidierte er mit dem Pkw des 29-Jährigen.

Radolfzell

Einbruch in Firmengebäude

Vermutlich über eine nicht verriegelte Außentür ist ein unbekannter Täter in der Nacht zum heutigen Freitag in ein Firmengebäude in der Eisenbahnstraße eingedrungen und hat, nachdem er zwei Türen aufgebrochen hatte, einen Büroraum durchsucht. Ob der Einbrecher etwas entwendet hat, konnte bislang nicht festgestellt werden. Personen, die in der fraglichen Nacht zwischen 19.00 und 04.20 Uhr Verdächtiges in der Eisenbahnstraße bzw. der näheren Umgebung beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732-95066, zu melden.

Radolfzell

Diebstahl auf Baustelle

Wie erst jetzt festgestellt wurde, hat ein unbekannter Täter in den vergangenen zehn Tagen auf einer Großbaustelle in der Josef-Bosch-Straße einen Druckluftnagler und eine Stichsäge im Wert von mehreren hundert Euro entwendet. Personen, denen im fraglichen Zeitraum Verdächtiges bei der Baustelle aufgefallen ist oder die Hinweise zum Verbleib des Diebesgutes geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732-950660, zu melden.

Radolfzell

Körperverletzung - Zeugen gesucht

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einem Sachverhalt, den ein 32-Jähriger am Donnerstagnachmittag bei der Polizei anzeigte. Wie der erheblich alkoholisierte Mann mitteilte, sei er gegen 15.00 Uhr beim Bahnhof von zwei, vermutlich Schwarzafrikanern geschlagen und getreten worden. Personen, die zur fraglichen Zeit den angezeigten Vorfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732-950660, in Verbindung zu setzen.

Radolfzell

Vorfahrt missachtet

Sachschaden von rund 7.000 Euro ist am Donnerstagmittag, gegen 12.20 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in der Haselbrunnstraße entstanden. Der 67-jährige Fahrer eines Lieferwagens war vom Schoch-Kreisverkehr kommend in den Waldhaus-Kreisverkehr eingefahren und hatte hierbei eine 31-jährige Pkw-lenkerin übersehen, die sich bereits im Kreisverkehr befand. Bei der Ko9llision der beiden Fahrzeuge wurden keine Personen verletzt.

Mühlhausen-Ehingen

Gegenstand von Brücke auf Auto geworfen - Zeugen gesucht

Wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt die Polizei gegen einen unbekannten Täter, der am Donnerstagabend, gegen 17.40 Uhr, einen Gegenstand von der Brücke über der L 191 in Höhe des Kräherweges bei Mühlhausen einen fußballgroßen Gegenstand auf die Landesstraße warf. Dieser schlug auf der Windschutzscheibe des Pkw einer 21-jährigen Autofahrerin auf, wodurch diese splitterte, jedoch nicht durchschlagen wurde. Bei dem Gegenstand handelte es sich vermutlich um Schnee mit Eisbrocken vermischt. Nach Angaben eines Zeugen hatte zur Tatzeit auf der Brücke ein grauer Kombi, älteres Modell, gestanden, bei dem sich eine männliche Person und zwei Kinder bzw. Jugendliche aufhielten. Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges bei der Brücke beobachtet haben oder Hinweise zur Identität der auf der Brücke befindlichen Personen geben können, werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat Mühlhausen-Ehingen, Tel. 07733-99600, zu wenden.

Gottmadingen - Bietingen

Unfallflucht

Zirka 2.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch zwischen 09.45 Uhr und 10.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Zollstraße. Ein unbekannter Lenker eines Kleinlasters beschädigt vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen abgestellten Sprinter und verließ unerlaubt die Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, beim Polizeiposten Gottmadingen, Tel. 07731/1437-0, anzurufen.

Gottmadingen

Vorfahrtsunfall

Rund 5.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 09.45 Uhr an der Einmündung Grenzland- / Bergstraße. Ein 83-Jähriger bog von der Bergstraße in die Grenzlandstraße ab, missachtete dabei die Vorfahrt eines herannahenden Linienbusfahrers und prallte gegen den Bus. Der durch die Kollision nicht mehr fahrbereite Pkw wurde von einem Abschleppdienst von der Unfallstelle abtransportiert.

Rielasingen-Worblingen

Zeugenaufruf nach Einbruch

Bargeld und Schmuck erbeutete ein unbekannter Täter bei einem Einbruch zwischen Dienstag, 16.00 Uhr und Donnerstag, 13.15 Uhr in ein Wohnhaus in der Steißlinger Straße. Der Unbekannte verschaffte sich gewaltsam über ein Fenster Zugang zum Gebäude. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-, zu melden.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass die Erfahrung gezeigt hat, dass durch entsprechende Verhaltensmaßnahmen und der richtigen Sicherungstechnik viele Einbrüche verhindert werden können. Dies hat unter anderem dazu geführt, dass zwischenzeitlich rund 40 Prozent der Einbrüche bereits im Versuchsstadium stecken bleiben. Bei Fragen, wie Sie sich gegen Einbruch schützen können, berät Sie kostenlos unsere kriminalpolizeiliche Beratungsstelle in Konstanz, Tel. 07531/995-1044. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter: www.K-Einbruch.de

Singen

Unfallflucht

Etwa 1.200 Euro Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall am Donnerstag zwischen 10.00 Uhr und 12.00 Uhr in der Berliner Straße. Ein unbekannter Fahrzeuglenker touchierte einen geparkten BMW und verließ unerlaubt die Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, zu melden.

Singen

Zeugenaufruf nach Einbruch

Schmuck erbeutete ein unbekannter Täter bei einem Einbruch am Donnerstag gegen 18.00 Uhr in ein Wohnhaus in der Kilianistraße. Der Unbekannte verschaffte sich gewaltsam über ein Fenster Zugang zum Gebäude. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-, zu melden.

Hilzingen

Unfallflucht

Etwa 2.000 Euro Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall am Donnerstag zwischen 08.00 Uhr und 14.30 Uhr im Weidgang. Ein unbekannter Fahrzeuglenker touchierte vermutlich beim Wenden einen geparkten VW-Touran und verließ unerlaubt die Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, zu melden.

Bodmann-Ludwigshafen

Abkommen von der Fahrbahn

Zwei leicht verletzte Personen sowie rund 10.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Donnerstag gegen 10.00 Uhr auf der K 6101. Ein 24-jähriger Autofahrer kam aus bislang nicht geklärter Ursache nach rechts ins Bankett, übersteuerte vermutlich sein Fahrzeug, kommt erneut nach rechts von der Fahrbahn ab und bleibt auf der rechten Fahrzeugseite liegen. Durch den Unfall verletzten sich der Fahrer sowie dessen 16-jähriger Beifahrer leicht. Beide wurden durch hinzugerufenen Rettungssanitäter zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Sauter / Straub

Tel. 07531/995-1015

