POL-KN: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Katze ausgewichen

Eine leicht verletzte Person sowie rund 15.000 Euro Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall am heutigen Freitag gegen 00.15 Uhr in der Eugenstraße. Ein 21-jähriger Autofahrer, der eigenen Angaben zufolge einer Katze ausgewichen war, prallte gegen zwei am Fahrbahnrand geparkte Pkw und verletzte sich dabei leicht. Der Mann begab sich nach der Unfallaufnahme selbstständig zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Friedrichshafen

Zeugenaufruf - Unfallflucht

Etwa 2.000 Euro Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 11.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Abhollagers in der Allmannsweiler Straße. Ein unbekannter Fahrzeuglenker touchierte einen geparkten Seat und verließ unerlaubt die Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, zu melden.

Oberteuringen

Betrunkener Autofahrer

Fünf leicht verletzte Personen sowie Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstag gegen 16.45 Uhr auf der B 33. Ein 41-Jähriger befuhr mit einem Pkw die Meersburger Straße in Fahrtrichtung Oberteuringen. Vermutlich aufgrund seiner alkoholischen Beeinflussung bemerkte er zu spät, dass ein vorausfahrender 29-Jähriger verkehrsbedingt bremsen musste, und fuhr auf dessen Fiat auf. Dabei wurde der Fiat auf den Renault eines davor stehenden 36-Jährigen geschoben. Durch die Kollision verletzten sich der 29-Jährige, der 36-Jährige sowie dessen Beifahrerin und zwei mitfahrende Kinder. Die Verletzten wurden durch hinzugerufene Rettungssanitäter zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Alle drei Pkw mussten durch ein Abschleppunternehmen von der Unfallstelle abtransportiert werden. Ein Alkoholtest ergab bei dem 41-Jährigen etwas über drei Promille. Die Beamten veranlassten deswegen die Entnahme einer Blutprobe in einem Krankenhaus und beschlagnahmten den Führerschein. Der Mann muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Markdorf

Auffahrunfall

Zwei leicht verletzte Personen sowie Sachschaden von etwa 1.500 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Donnerstag gegen 21.00 Uhr in der Zeppelinstraße vor dem Kreisverkehr. Ein 61-jähriger Autofahrer hatte zu spät erkannt, dass ein 23-Jähriger vor dem Kreisverkehr anhalten musste, und fuhr auf dessen Renault auf. Durch den Aufprall verletzen sich der 23-jährige Fahrer sowie deren Beifahrerin leicht. Der nicht mehr fahrbereite Renault wurde durch ein Abschleppunternehmen von der Unfallstelle abtransportiert.

Überlingen

Abkommen von der Fahrbahn

Ein 74-Jähriger kam in einer leichten Linkskurve auf der K 7786 zwischen Nesselwangen und Brachenreute aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und touchierte einen Betonschacht. Der Mann wurde von hinzugerufenen Rettungssanitätern vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand geringer Sachschaden.

