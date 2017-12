POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Konstanz (ots) -

Sigmaringen

Zeugenaufruf - Unfallflucht

Eine leicht verletzte Person sowie rund 10.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Donnerstag gegen 10.45 Uhr auf der K 8208. Ein unbekannter Autofahrer fuhr von Sigmaringen in Fahrtrichtung Oberschmeien und kam in einer Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache teilweise auf die Gegenfahrspur. Eine entgegenkommende 22-Jährige erkannte die Situation, wich nach rechts auf den schneebedeckten Seitenstreifen aus, geriet dabei ins Schleudern, rutschte über die Fahrbahn und prallte gegen eine Böschung. Dabei überschlug sich der Renault und kam auf dem Dach zum Liegen. Die durch den Unfall verletzte Frau musste von hinzugerufenen Rettungssanitätern zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die beiden Mitinsassen im Renault blieben unverletzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden dringend gebeten, das Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571/104-0, anzurufen.

Sigmaringen

Streitigkeit

Zu einer handfesten Auseinandersetzung kam es am Donnerstag kurz nach 17.00 Uhr in der Bahnhofstraße. Erst schubsten sich mehrere Männer wechselseitig, dann schlugen diese aufeinander ein. Beim Eintreffen der Polizeistreifen konnten lediglich zwei Männer im Alter von 27 und 38 Jahren sowie eine 37-jährige Frau angetroffen werden, die angaben, dass es zwischen zwei Männern zum Streit gekommen war. Einer der Beteiligten, der sich eine Kopfplatzwunde oberhalb der Augenbraue zugezogen haben soll, flüchtete in Arbeitskleidung Richtung Omnibusbahnhof. Zeugen, insbesondere die Beteiligten, die genauere Angaben zum Geschehen machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571/104-0, zu melden.

Herbertingen

Vorfahrtsunfall

Zwei leicht verletzte Personen sowie Sachschaden in Höhe von etwa 14.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Donnerstag gegen 11.45 Uhr auf der Kreuzung Bahnhofstraße / Röntgenweg / Zollernstraße. Ein 21-Jähriger wollte mit einem Sprinter vom Röntgenweg die Bahnhofstraße in die Zollernstraße überqueren. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines herannahenden 74-Jährigen und prallte gegen dessen Dacia. Die durch die Kollision verletzten Männer wurden von hinzugerufenen Rettungssanitätern zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge wurden durch Abschleppunternehmen von der Unfallstelle abtransportiert.

Bad Saulgau

Wildunfall

Ein toter Biber sowie etwa 3.000 Euro Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall am heutigen Freitag gegen 00.15 Uhr auf der B 32. Ein 21-Jähriger fuhr mit einem Pkw zwischen dem Kreisverkehr Buchauer Straße und dem Bernhauser Weg in Richtung Herbertingen. Dabei kollidiert er mit einem die Fahrbahn querenden Biber. Auch ein entgegenkommender 43-Jähriger erfasst mit seinem Auto den Biber derart, dass der nicht mehr fahrbereite BMW von einem Abschleppunternehmen von der Unfallstelle abtransportiert werden muss.

Bad Saulgau

Auffahrunfall

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 16.30 Uhr auf der L 283. Ein 46-Jähriger fuhr mit einem Kleinlaster in Richtung Steinbrunnen, übersah dabei vermutlich einen am Fahrbahnrand haltenden 55-Jährigen, und fuhr auf dessen VW-Passat auf. Durch den Aufprall verletzte sich der 55-Jährige leicht.

Bad Saulgau

Unfallflucht

Etwa 2.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag zwischen 15.45 Uhr und 16.30 Uhr auf einem Parkplatz im Schlehenrain. Ein unbekannter Fahrzeuglenker prallte vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen einen geparkten Daimler-Benz und verließ unerlaubt die Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, wenden sich bitte an das Polizeirevier Bad Saulgau, Tel. 07581/482-0.

