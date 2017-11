POL-KN: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Konstanz (ots) -

--

Friedrichshafen

Diebstahl

Insgesamt 17 leere Europaletten entwendete ein unbekannter Täter zwischen Dienstag 18.00 Uhr und dem heutigen Freitag gegen 07.00 Uhr von einer Baustelle in der Teuringer Straße. Der Unbekannte dürfte jeweils an drei unterschiedlichen Tagen die Paletten aufgeladen und entwendet haben. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, zu melden.

Friedrichshafen

Unfallflucht

Zirka 300 Euro Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall auf einem Parkplatz in der Eberhardstraße. Ein unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte vermutlich beim Ein- oder Aussteigen mit der Fahrertüre einen geparkten VW und fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, beim Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, anzurufen.

Meckenbeuren

Sachbeschädigung

Mit einem neonfarbenen Schaumspray besprühten ein unbekannter Täter am Mittwoch zwischen 07.00 Uhr und 16.00 Uhr eine Hauswand in der Schumannstraße. Der Unbekannte sprühte die Buchstaben "C" und "J" an die Wand. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen festgestellt haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an den Polizeiposten Meckenbeuren, Tel. 07542/9432-0.

Langenargen

Zeugenaufruf - Unfallflucht

Etwa 1.000 Euro Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall am Donnerstag zwischen 19.15 Uhr und 19.30 Uhr in der Lindauer Straße. Ein unbekannter Fahrzeuglenker touchierte einen geparkten Pkw und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, zu melden.

Überlingen

Zeugenaufruf - Unfallflucht

Ein beschädigter Zaun ist die Folge eines Verkehrsunfalls am Donnerstag zwischen 11.45 Uhr und 12.00 Uhr im Talweg. Ein unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken den Gartenzaun eines angrenzenden Grundstücks und verließ unerlaubt die Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Überlingen, Tel. 07551/804-0, zu melden.

Straub

Tel. 07531/995-1015

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell