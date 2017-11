POL-KN: Benzinbettler

Stockach (ots) - Ein unbekannter Mann mit einem dunklen Daimler-Benz hat sich am Mittwochabend gegen 17 Uhr an der B 14 in Stockach an die Straße gestellt und bei vorbeifahrenden Verkehrsteilnehmern um Tankgeld für eine Fahrt nach Frankfurt gebettelt. Eine sofort eingeleitete Überprüfung durch die Polizei verlief ohne Erfolg, da der vermeintliche Betrüger sich bereits von der Örtlichkeit entfernt hatte. Personen, die Hinweise zu dem Unbekannten oder zu dessen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Stockach, Tel. 07771 9391 - 0, zu melden.

