POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Konstanz

Auffahrunfall

11.000 Euro Sachschaden entstand am Donnerstag gegen 15.40 Uhr bei einem Unfall auf der Reichenaustraße. Eine PKW-Lenkerin war vermutlich aus Unachtsamkeit auf den vor ihr fahrenden Wagen eines Mannes aufgefahren. Das Auto der Unfallverursacherin war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Konstanz

Wohnungseinbruch

Durch eine aufgehebelte Terrassentür hat sich ein unbekannter Täter am Donnerstagabend zwischen 19.15 Uhr und 21.00 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in Allmannsdorf in der Straße "An der Steig" verschafft und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Konstanz, Tel. 07531-995 0, zu melden.

Die Erfahrung der Polizei zeigt, dass durch entsprechende Verhaltensmaßnahmen und der richtigen Sicherungstechnik viele Einbrüche verhindert werden können. Dies hat u.a. dazu geführt, dass zwischenzeitlich ca. 43% der Einbrüche im Versuchsstadium stecken bleiben. Die Sicherungstechnischen Berater der Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen beraten Sie gerne, auch direkt bei Ihnen vor Ort, kostenlos, neutral und kompetent darüber, wie Sie sich besser gegen Einbrüche schützen können. (Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle Konstanz, Tel.: 07531 995-1044,E-Mail: konstanz.pp.praevention@polizei.bwl.de)

Konstanz

Motorhaube zerkratzt

Etwa 1.000 Euro Sachschaden verursachte ein unbekannter Täter zwischen Mittwoch, 18.00 Uhr und Donnerstag, 06.00 Uhr, der die Motorhaube eines geparkten VW in der Straße "Alter Wall" in Petershausen zerkratzte. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen festgestellt haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995 0, zu melden.

Radolfzell

Wechselseitige Körperverletzung

Eine Schlägerei zwischen zwei Personen wurde der Polizei am Donnerstagabend gegen 19.00 Uhr in der Markthallenstraße gemeldet. Verständigte Polizeibeamte stellten anschließend im Bereich eines Imbisses zwei Personen im Alter von 27 und 22 Jahren fest. Nach bisherigen Erkenntnissen waren die zwei Männer aus noch unklarer Ursache in Streit geraten, in dessen Verlauf sich die Beiden dann gegenseitig mit einem Messer bedroht haben sollen. Anschließend soll es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein, wobei der 22-Jährige leicht am Kopf verletzt wurde. Zeugen, die Angaben zu der Auseinandersetzung und den Beteiligten machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Radolfzell, Tel.07732 95066 - 0, zu melden.

Singen

Unfallflucht

Zirka 500 Euro Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 17.45 Uhr in der Byk-Gulden-Straße. Ein unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte beim rückwärtigen Ausparken einen am gegenüberliegenden Fahrbahnrand geparkten Mercedes CLC und fuhr, ohne sich um den Sachschaden zu kümmern, in Richtung Georg-Fischer-Straße davon. Bei dem verursachenden Fahrzeug könnte es sich um einen dunkelgrünen Toyota Corolla Kombi gehandelt haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888 - 0, zu melden.

Engen

Auffahrunfall

Rund 7.500 Euro Sachschaden und eine verletzte Person sind das Resultat eines Auffahrunfalls am Donnerstag gegen 18 Uhr in der Hegaustraße. Eine 35-jährige PKW-Lenkerin hatte zu spät bemerkt, dass eine 37-jährige Fahrerin vor ihr an einer Ampelanlage staubedingt bremsen musste und fuhr auf. Die 37-Jährige wurde leicht verletzt und musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden, konnte dieses aber nach ambulanter Behandlung wieder verlassen.

Singen

Dieb flüchtet aus Geschäft

Wegen des Verdachts eines Diebstahls bittet die Polizei Singen um Hinweise zu einem etwa 25 Jahre alten Mann, der am Donnerstag gegen 15.30 Uhr in einem Schuhgeschäft in der August-Ruf-Straße versucht hat, ein Paar Herrenschuhe zu entwenden. Der Verdächtige wurde bei der Tat beobachtet, flüchtete und verlor dabei sein Diebesgut. Er wird beschrieben als etwa 25 Jahre alt, 1,75 m groß, blonde, kurze Haare, schlank, bleiche Haut, vermutlich osteuropäischer Herkunft. Er war bekleidet mit einer olivgrünen, ärmellosen Kapuzenweste, dunklem Pullover, dunkler Jogginghose, einer weiß/schwarz gestreiften Wollmütze und trug weiße Turnschuhe.

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zum Täter geben können, sich mit dem Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888 - 0, in Verbindung zu setzen.

Rielasingen-Worblingen

Opferstöcke aufgebrochen

Spendengeld aus einem Opferstock entwendete ein unbekannter Täter in der Zeit von Dienstag bis Donnerstag in der Kirche St. Bartholomäus in Rielasingen. Der Unbekannte gelangte durch gewaltsames Aufhebeln des Opferstocks an das Bargeld. Im gleichen Zeitraum wurde auch eine Opferkerzenkasse in der Pfarrkirche St. Pankratius in Singen aufgebrochen und das Spendengeld entwendet. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen festgestellt haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an den Polizeiposten Rielasingen-Worblingen, Tel. 07731 917036, zu wenden.

Engen

Baugerät entwendet

Von einem Firmengelände in der Friedrich-List-Straße wurde zwischen Dienstagabend, 18.00 Uhr, und Mittwochmorgen, 07.00 Uhr, ein Vibrationsstampfer der Marke Wacker BS 60 im Wert von 2.200 Euro gestohlen. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen festgestellt haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an den Polizeiposten Engen, Tel. 07733 94090, zu wenden.

Singen

Falscher Polizeibeamter / Enkeltrick

In drei Fällen von versuchtem Betrug mittels Telefonanrufen ermittelt derzeit die Polizei Singen. In einem der Fälle gab sich der Anrufer als Kriminalbeamter aus, in den anderen zwei Fällen wurden die Angerufenen um Geldbeträge für angebliche Verwandte, bzw. Bekannte gebeten. Bei allen Vorfällen gingen die angerufenen Senioren nicht auf die Forderungen ein oder beendeten das Gespräch zügig.

Die Polizei rät in diesen oder ähnlichen Fällen:

- Geben Sie Personen, die Sie nicht kennen, keine Auskünfte über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. - Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert. - Machen Sie keinerlei Zusagen am Telefon. - Nehmen Sie bei entsprechender Aufforderung keine Veränderungen an Ihrem PC vor oder laden Programme herunter; es handelt sich in der Regel um Schadsoftware, bei denen die Täter Zugriff auf Ihre Daten erhalten. - Polizeibeamte erfragen am Telefon oder anlassunabhängig auf offener Straße keine Kontodaten oder verlangen Auskünfte über Ihre Vermögensverhältnisse. - Es gibt technische Möglichkeiten, tatsächlich existierende Behördennummern vorzutäuschen. Seien Sie deshalb misstrauisch und rufen Sie im Zweifelsfall Ihre örtliche Polizeidienststelle an. - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. - Übergeben Sie niemals Bargeld an unbekannte Personen, auch nicht an angebliche Polizeibeamte. - Vornamen im Telefonbuch können Rückschlüsse auf Ihr Alter zulassen. Daher prüfen Sie, ob Sie diese Namen oder Ihren Eintrag im Telefonbuch benötigen. - Setzen Sie sich im Verdachtsfall oder wenn sie einen entsprechenden Anruf erhalten haben, sofort mit der Polizei in Verbindung

Weitere Hinweise und Tipps finden Sie unter: http://www.polizei-beratung.de .

