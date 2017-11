POL-KN: Zeugenaufruf - Versuchter Raub

Singen (ots) - Ein Handy forderte ein unbekannter Täter von einem 19-Jährigen am Donnerstag gegen 17.30 Uhr in der Waldhornstraße. Nachdem der Heranwachsende dieser Aufforderung nicht Folge leistet, attackiert ihn der Unbekannte mit einem Messer und flüchtete anschließend unerkannt. Bei der Auseinandersetzung verletzte sich der 19-Jährige am Unterarm. Der Unbekannte ist etwa 170 Zentimeter groß, hat eine normale Statur und war mit einem Schal, einem Kapuzenpulli sowie einer Jogginghose bekleidet. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen festgestellt haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu melden.

Straub

Tel. 07531/995-1015

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell