POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Konstanz (ots) -

--

Sigmaringendorf

Einbruch

Ein Notebook der Marke Lenovo erbeutete ein unbekannter Täter zwischen Dienstag, 18.30 Uhr und Mittwoch, 11.30 Uhr aus einer Holzhütte in der Scheerer Straße. Der Unbekannte öffnete gewaltsam die Verriegelung und verschaffte sich so Zugang. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen festgestellt haben oder Hinweise zum Verbleib des Notebooks geben können, wenden sich bitte an das Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571/104-0.

Bad Saulgau

Auffahrunfall

Etwa 3.000 Euro Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 15.00 Uhr in der Herbertiger Straße. Eine 50-jährige Autofahrerin hatte zu spät erkannt, dass sich vor dem Kreisverkehr an der Wiesenstraße eine Fahrzeugschlange gebildet hat, und fuhr auf den Pkw eines vorausfahrenden 31-Jährigen.

Herbertingen

Auto gestreift

Etwa 6.500 Euro Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 14.15 Uhr in der Bahnhofstraße. Ein 59-Jähriger befuhr die Bahnhofstraße mit einem Sattelzug. Vor der Einmündung zur Hauptstraße ordnete er sich zunächst auf der Linksabbiegespur ein, bemerkte, dass er sich falsch eingeordnet hatte, und wechselte den Fahrstreifen nach rechts. Dabei übersah er einen 56-Jährigen und streifte dessen Daimler-Benz.

Straub

Tel. 07531/995-1015

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell