POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Konstanz

Fußgängerin angefahren

Die Polizei Konstanz sucht derzeit nach Zeugen eines Unfalls am Dienstag gegen 11.30 Uhr in der Zumsteinstraße (im Bereich des sogenannten "Bananengässle"). Eine Fußgängerin war von einem rückwärts ausparkenden Lenker eines grauen VW-Tiguan angefahren worden, stürzte zu Boden und erlitt dabei einen Armbruch sowie Prellungen. Beide Unfallbeteiligte machen unterschiedliche Angaben zum Hergang. Die Polizei Konstanz bittet deshalb Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Ablauf des Unfalls machen können, sich unter Tel. 07531 995 - 0 zu melden.

Konstanz

Wohnungseinbruch

Durch ein aufgehebeltes Fenster hat sich ein unbekannter Täter am Mittwoch, zwischen 09.15 Uhr und 20.45 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in der Nestgasse in Allmannsdorf verschafft und anschließend die Wohnung nach Diebesgut durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Konstanz, Tel. 07531 995 - 0, zu melden.

Die Erfahrung der Polizei zeigt, dass durch entsprechende Verhaltensmaßnahmen und der richtigen Sicherungstechnik viele Einbrüche verhindert werden können. Dies hat u.a. dazu geführt, dass zwischenzeitlich ca. 43% der Einbrüche im Versuchsstadium stecken bleiben. Die Sicherungstechnischen Berater der Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen beraten Sie gerne, auch direkt bei Ihnen vor Ort, kostenlos, neutral und kompetent darüber, wie Sie sich besser gegen Einbrüche schützen können. (Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle Konstanz, Tel.: 07531 995-1044,E-Mail: konstanz.pp.praevention@polizei.bwl.de)

Engen

Vorfahrt missachtet

20.000 Euro Sachschaden entstand am Mittwochmorgen gegen 08.00 Uhr bei einem Unfall auf der L 191 im Bereich der Kreuzung "Hegaustern". Ein ungarischer Peugeot-Fahrer hatte beim Abbiegen von der K 6129 auf die L 191 die Vorfahrt einer Mini-Fahrerin missachtet, die die L 191 von Engen kommend in Fahrtrichtung Geisingen befuhr. Durch die Kollision entstand an beiden Fahrzeugen ein Totalschaden. Verletzte gab es glücklicherweise nicht.

Hilzingen

Straßenverkehrsgefährdung

Deutlich gesundheitlich beeinträchtigt war ein 77-jähriger Autolenker, der am Mittwoch gegen 21.30 Uhr von einer Polizeistreife am Nordportal des Hohentwieltunnels gestoppt wurde. Zuvor hatte ein besorgter PKW-Lenker bei der Polizei angerufen und mitgeteilt, dass vor ihm ein Autofahrer Schlangenlinien gefahren sei, zudem sei dieser in der Nähe des Krankenhauses Singen geradeaus mitten durch einen Kreisverkehr gefahren und nun mit einer Geschwindigkeit von etwa 30 km/h auf der A 81 Richtung Stuttgart unterwegs. Eine Polizeistreife konnte den Fahrer schließlich nach mehreren Aufforderungen mittels Signalton und Anhaltezeichen hinter dem Tunnel stoppen. Dem 77-Jährigen, der sichtlich desorientiert war, wurde die Weiterfahrt untersagt, sein Führerschein wurde einbehalten.

Mühlingen

Opferstockaufbrüche

Ein unbekannter Täter brach zwischen Sonntag und Montag einen Opferstock der St. Martin-Kirche in Mühlingen auf und entwendete das Spendengeld. Damit nicht genug: Der Täter schraubte anschließend noch einen fest montierten Opferstock ab und nahm diesen samt dem darin befindlichen Spendengeld mit. Im gleichen Zeitraum wurde auch ein Opferstock in der Katholischen Kirche der Nachbargemeinde Gallmannsweil aufgebrochen und das darin befindliche Münzgeld entwendet. Es könnte sich in beiden Fällen um den gleichen Täter handeln. Personen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen festgestellt oder sonst Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, das Polizeirevier Stockach, Tel. 07771-93910, anzurufen.

