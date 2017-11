POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots) -

Ravensburg - Torkenweiler

Anhänger mit Altreifen entwendet

Einen Anhänger mit blauer Plane und zirka 50 alten Autoreifen hat ein unbekannter Täter zwischen Dienstag und Mittwochmorgen auf dem Parkplatz "An der Bleicherei" entwendet. Der Diebstahlsschaden beträgt zirka 1.000 Euro. Personen, die Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib des Diebesguts geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Ravensburg, Tel. 0751 803 - 3333, zu melden.

Ravensburg

Auffahrunfall

Leicht verletzt wurde ein 41-jähriger Audi-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen, gegen 08.45 Uhr, auf der Bundesstraße 33. Von Bavendorf in Richtung Ravensburg fahrend hatte ein 49-jähriger Lenker eines VW auf Höhe des Gewerbegebiets Erlen vermutlich zu spät bemerkt, dass der 41-Jährige an der Lichtzeichenanlage angehalten war. In der Folge war der VW-Fahrer gegen das Heck des Audi geprallt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 6.500 Euro.

Baienfurt

Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Ein unbekannter Täter ist zwischen Dienstagnachmittag und Mittwoch gewaltsam in ein Wohnhaus in der Straße "Knechtenhaus" eingedrungen. Er entwendete aus dem Gebäude einen Möbeltresor und Bargeld. Zudem hatte der Unbekannte einen blauen Motorroller mitgenommen und später im Bereich der Altdorfer Straße zurückgelassen. Personen, denen im fraglichen Zeitraum in Tatortnähe sowie im Bereich der Altdorfer Straße eine verdächtige Person mit einem blauen Roller aufgefallen ist oder die Hinweise zum Verbleib des Tresors machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Weingarten, Tel. 0751 803 - 6666, zu melden.

Die Polizei weist an dieser Stelle auf das Angebot einer kriminalpolizeilichen Beratung hin, bei der Bürgerinnen und Bürger zum Thema Einbruchschutz kompetent, produktneutral und kostenlos Informationen erhalten, wie die eigenen vier Wände besser vor Einbrechern geschützt werden können. Wegen einer Terminvereinbarung setzen Sie sich gerne mit der Polizeilichen Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Konstanz in Ravensburg unter 0751 803 - 2420 in Verbindung.

Informationen zum Thema Einbruchschutz finden Sie auch im Internet unter: www.K-Einbruch.de .

Bad Waldsee -Reute

Vorfahrtsverletzung

Ein Sachschaden von rund 20.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, an der Einmündung Kümmerazhofer Straße / Von-Rüti-Straße. Aus der Von-Rüti-Straße kommend war ein 82-jähriger Mitsubishi-Fahrer nach links in die Kümmerazhofer Straße eingebogen, hatte hierbei die Vorfahrt einer von links heranfahrenden 44-jährigen Lenkerin eines VW missachtet und war mit deren Pkw zusammengestoßen. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Aulendorf

Versuchter Einbruch

Ein unbekannter Täter versuchte zwischen Montag, 12.00 Uhr und Mittwoch, 11.30 Uhr, im Rispenweg die Eingangstür und eine Kellertür sowie ein Fenster eines Wohnhauses aufzubrechen. Der verursachte Sachschaden ist noch nicht bekannt. Personen, denen im fraglichen Zeitraum in Tatortnähe verdächtige Personen oder ein verdächtiges Fahrzeug aufgefallen sind, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Altshausen, Tel. 07584 9217 - 0, zu melden.

Altshausen

Sachbeschädigung

Eine skizzierte Krone sowie undefinierbare Zeichen hat ein unbekannter Täter zwischen Dienstag, 17.00 Uhr und Mittwoch, 07.30 Uhr, in der Weidenstraße mit schwarzer Farbe an die Fassade eines Gebäudes gesprüht. Der Sachschaden liegt bei etwa 500 Euro. Zeugenhinweise zu dem Verursacher werden an den Polizeiposten Altshausen, Tel. 07584 9217 - 0, erbeten.

Isny im Allgäu

Aufdringlicher Bettler

Ein zirka 30 Jahre alter, unbekannter Mann hat am Mittwoch, gegen 11.50 Uhr, in der Panoramastraße an einem Wohnhaus geklingelt und nach den Angaben einer älteren Hausbewohnerin aufdringlich nach Geld gebettelt. Als der Unbekannte wohl auch das Haus betreten wollte, gab die Frau dem Mann einen geringen Bargeldbetrag, worauf dieser wegging.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang zu einem gesunden Misstrauen gegenüber Unbekannten.

- Lassen Sie nie Unbekannte in Ihre Wohnung.

- Nutzen Sie einen Türspion und eine Sprechanlage.

- Öffnen Sie Ihre Tür nur mit vorgelegter Türsperre.

- Reichen Sie beispielsweise einen Stift oder Wasser immer nur durch den Türspalt einer per Türsperre gesicherten Tür oder durch das Fenster.

- Wenden Sie sich an Ihre Polizei, wenn Sie befürchten, Opfer einer Straftat zu werden.

Weitere Hinweise finden Sie unter www.polizei-beratung.de .

Wangen im Allgäu - Schomburg

Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Durch eine gewaltsam geöffnete Terrassentür ist ein unbekannter Täter am Samstagabend, gegen 21.00 Uhr, in ein Wohnhaus in der Humpisstraße eingedrungen. Anschließend hatte er die Räumlichkeiten durchsucht und Bargeld entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen näherte sich der Täter über den Gartenbereich dem Gebäude und hatte nach dem Einbruch auf dem gleichen Weg den Tatort verlassen. Hierbei ließ der Täter eine fünf Meter lange Alu-Leiter mit der Aufschrift "EVG" sowie eine Weinflasche, die nicht aus dem Besitz der Hauseigentümer stammen, auf dem Rasen zurück. Personen, denen im Tatzeitraum in Tatortnähe eine verdächtige Person mit einer Leiter aufgefallen ist oder die Hinweise zu dem Täter oder der Herkunft der zurückgelassenen Gegenstände geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wangen, Tel. 07522 984 - 0, in Verbindung zu setzen.

Die Polizei weist an dieser Stelle auf das Angebot einer kriminalpolizeilichen Beratung hin, bei der Bürgerinnen und Bürger zum Thema Einbruchschutz kompetent, produktneutral und kostenlos Informationen erhalten, wie die eigenen vier Wände besser vor Einbrechern geschützt werden können. Wegen einer Terminvereinbarung setzen Sie sich gerne mit der Polizeilichen Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Konstanz in Ravensburg unter 0751 803 - 2420 in Verbindung.

Informationen zum Thema Einbruchschutz finden Sie auch im Internet unter: www.K-Einbruch.de .

Wangen im Allgäu

Unfallflucht

Ein unbekannter Fahrzeuglenker hat am Donnerstagvormittag, zwischen 11.00 Uhr und 11.30 Uhr, auf einem Parkplatz vor der Postfiliale in der Lindauer Straße einen geparkten VW Passat angefahren und einen Sachschaden von zirka 1.500 Euro verursacht. Zeugenhinweise zu dem flüchtigen Unfallverursacher werden an das Polizeirevier Wangen, Tel. 07522 984 - 0, erbeten.

Isny im Allgäu

Opferstöcke aufgebrochen

Ein unbekannter Täter hat zwischen Sonntagabend, 18.30 und Dienstagvormittag, 10.00 Uhr, in der Nikolaikirche am Kirchplatz zwei Opferstöcke aufgebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte der Täter jedoch nur eine geringe Beute gemacht haben, da das Spendengeld kurz zuvor berechtigt entnommen worden war. Personen, denen im Tatzeitraum in der Nähe der Kirche eine verdächtig Person oder ein verdächtiges Fahrzeug aufgefallen sind, werden gebeten, sich bei der Polizei in Isny, Tel. 07562 97655 - 0, zu melden.

