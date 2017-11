POL-KN: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Konstanz (ots) -

--

Kressbronn am Bodensee

Unfallflucht

Rund 5.000 Euro Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 06.15 Uhr im Kreisverkehr B 467 / L 334. Ein unbekannter Fahrzeuglenker fuhr im Kreisverkehr entgegen der Fahrtrichtung Richtung B 467. Ein entgegenkommender 66-Jähriger erkannte die Situation, wich aus und touchierte dabei die rechte Leitplanke. Der Unbekannte verließ anschließend unerlaubt die Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Langenargen, Tel. 07543/9316-0, zu melden.

Friedrichshafen

Zeugenaufruf - Verkehrsunfall

Etwa 12.000 Euro Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 12.00 Uhr in der Gutenbergstraße. Dort kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Pkw einer 66-Jährigen und dem Pkw einer 77-Jährigen. Anschließend prallte das Auto der 77-Jährigen gegen einen geparkten Mazda. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs sucht die Polizei noch Zeugen, die Angaben machen können, woher die beiden Autofahrerinnen gekommen sind und wie es zu dem Unfall kam. Hinweisgeber wenden sich bitte an das Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0.

Friedrichshafen

Auto aufgebrochen

Kennzeichen, Bargeld und Werbeflyer erbeutete ein unbekannter Täter, der in der Nacht auf Dienstag zwischen 19.00 Uhr und 06.00 Uhr im Efriedweg einen Pkw aufgebrochen hat. Der Unbekannte, der am Pkw gewaltsam die Heckscheibe einschlug, entwendete zudem die vorderen Kennzeichen an einem weiteren geparkten Auto. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen festgestellt haben oder sachdienliche Hinweise zum Verbleib des Diebesgutes geben können, werden gebeten, beim Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, anzurufen.

Salem

Verkehrsunfall

Zwei schwer verletzte Personen sowie Sachschaden in Höhe von rund 12.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am heutigen Donnerstag gegen 08.00 Uhr auf der K 7759 zwischen Neufrach und Kreisverkehr K 7759 / L 204. Ein 29-Jähriger befuhr die Kreisstraße von Neufrach in Richtung Kreisverkehr, kam aus bislang unbekannter Gründen nach links auf die Gegenfahrspur und prallte dort frontal auf den Pkw einer entgegenkommenden 20-Jährigen. Durch die Kollision wurde die Frau im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der hinzugerufenen Freiwilligen Feuerwehr Salem befreit werden. Anschließend wurde sie mit dem Rettungshubschrauber zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus geflogen. Der Mann wurde von Rettungssanitätern zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gefahren. Die nicht mehr fahrbereiten Pkw wurden von der Unfallstelle abgeschleppt. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen musste die Fahrbahn für etwa zwei Stunden gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung wurde durch die Straßenmeisterei eingerichtet. Zeugen, insbesondere hinterherfahrenden Autofahrer, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeidirektion Sigmaringen, Tel. 07571/104-0, zu melden.

Überlingen

Unfallflucht

Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 16.30 Uhr in der Nußdorfer Straße. Ein unbekannter Fahrzeuglenker eines schwarzen Kleinwagens streifte den linken Außenspielgel eines am Fahrbahnrand geparkten Pkw und verließ unerlaubt die Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Überlingen, Tel. 07551/804-0, zu melden.

Straub

Tel. 07531/995-1015

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell