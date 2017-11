POL-KN: Verkehrsunfall - Transporter-Fahrer verstorben

Aulendorf (ots) - Noch an der Unfallstelle ist ein 50-jähriger Fahrer eines Transporters verstorben, nachdem dieser am heutigen Mittwochmorgen, gegen 09.00 Uhr, in der Laurenbühlstraße hinter dem Steuer wohl gesundheitliche Probleme bekommen hatte und gegen einen Pkw prallte. Von der Ebisweiler Straße kommend war der Mann in der Folge noch mit einen Findling in einem Vorgarten kollidiert und gegen ein geparktes Wohnmobil gefahren. Trotz sofort erfolgter Erste-Hilfe-Maßnahmen durch Mitinsassen im Fahrzeug und Fortführung der Reanimationsmaßnahmen durch einen Notarzt, musste dieser wenig später den Tod des Mannes feststellen. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte ein Gesundheitsproblem ursächlich für den Tod des Verunfallten gewesen sein.

Jens Purath

Tel. 07531 995 - 1014

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell