POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg

Fußgängerin verletzt

Leicht verletzt wurde eine 20-jährige Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag, gegen 17.30 Uhr, auf der Escher-Wyss-Straße. Aus Richtung Meersburger Straße kommend hatte eine 81-jährige VW-Fahrerin auf Höhe der Bahnhofsunterführung die 20-Jährige vermutlich übersehen und war mit dieser zusammengestoßen. Die junge Frau war hierdurch gestürzt und musste zur ambulanten Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand Sachschaden von rund 1.500 Euro.

Ravensburg

Fahrgast gestürzt

Leichte Verletzungen zog sich eine 86-Jährige zu, die am Montagnachmittag, gegen 14.00 Uhr, in einem Linienbus stürzte. Die Frau hatte beim Anfahren des Linienbusses ihren Platz noch nicht eingenommen und das Gleichgewicht verloren, worauf sie mit ihrem Kopf gegen einen Mülleimer prallte. Sie wurde anschließend mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Leutkirch im Allgäu

Ladendiebstahl

Ein unbekannter Täter hat am Dienstagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, aus einem Drogeriemarkt in den Bahnhofsarkaden mehrere Kosmetikartikel entwendet und ist anschließend aus dem Geschäft geflüchtet. Während der Dieb von einem Mitarbeiter kurzzeitig verfolgt wurde, warf der Flüchtende einen Teil der Beute weg. Der Polizei liegt zu dem Täter folgende Beschreibung vor: 40 bis 50 Jahre alt, graue Haare, dunkelblaue Jacke, dunkle Umhängetasche. Personen, denen der Unbekannte auf seiner Flucht aufgefallen ist oder die Angaben zu dem Mann machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Leutkirch, Tel. 07561 8488 - 0, zu melden.

Wilhelmsdorf

Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Dienstag gegen 12.00 Uhr beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel eines geparkten Volvo beschädigt und ist anschließend weitergefahren, ohne sich um den Schaden von rund 500 Euro zu kümmern. Der Unfall ereignete sich im Hofraum eines Gebäudes in Höhe Rotachsäge 10. Bei dem Verursacher-Fahrzeug soll es sich um einen roten Toyota Aygo handeln. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Altshausen, Tel. 07584 9217 - 0, zu melden.

Fronreute

Pflanzen entwendet

Drei Buchsbäume hat ein unbekannter Täter in der Zeit von Sonntag, 11.00 Uhr bis Montag, 06.00 Uhr, vor der Filiale einer Bäckerei in der Hauptstraße gestohlen. Die etwa ein Meter hohen Pflanzen waren in Kübel eingepflanzt und in Kugelform geschnitten. Der Wert der Buchsbäume samt Pflanzkübel beläuft sich auf rund 500 Euro. Hinweise zum Verbleib der Pflanzen sind an den Polizeiposten Altshausen, Tel. 07584 9217 - 0, erbeten.

Bad Waldsee

Auf Anhänger geprallt

Weil er vermutlich von der Sonne geblendet wurde, ist am Dienstag gegen 11.15 Uhr ein 77-jähriger Opel-Fahrer gegen einen geparkten Anhänger geprallt und dabei am Kopf verletzt worden. Der Opelfahrer war in der Bahnhofstraße unterwegs, übersah den am rechten Fahrbahnrand geparkten Transporter mit Anhänger und prallte ungebremst dagegen. Er zog sich dabei eine stark blutende Kopfplatzwunde zu, konnte aber das Krankenhaus nach ambulanter Versorgung verlassen. Nach ersten Erkenntnissen war der Fahrer nicht angegurtet. Am Opel entstand wirtschaftlicher Totalschaden, am Gespann beträgt der Schaden rund 2.000 Euro.

Weingarten

Fahrrad entwendet

Ein Mountainbike der Marke Big Curve hat ein unbekannter, dunkelhäutiger Täter am Montagabend, gegen 19.45 Uhr, aus einem Fahrradständer vor dem Gebäude Postplatz 8 entwendet. Ein Zeuge hatte den Täter noch vor dem Gebäude bemerkt, worauf dieser mit dem Rad, das einen Wert von etwa 1.000 Euro hat, in unbekannte Richtung flüchtete. Zu dem Dieb liegt der Polizei folgende Beschreibung vor: 20 bis 25 Jahre alt, zirka 175 Zentimeter groß, schlanke Statur, dunkelhäutig, bekleidet mit einem weißen Kapuzen-Shirt. Personen, die Hinweise zu dem Täter oder zum Verbleib des Zweirades geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Weingarten, Tel. 0751 803 - 666, zu melden.

Isny im Allgäu - Großholzleute

Einbruch in Vereinsgebäude

Unbekannte Täter haben zwischen Donnerstag, 18.30 Uhr und Freitag, 16.00 Uhr, das Gerätehaus des Wintersportvereins Isny an der Schanzenanlage aufgebrochen und einen Magazinschrauber der Marke Holzher, Typ MSC 808, im Wert von zirka 500 Euro entwendet. Personen, die zur fraglichen Zeit in Tatortnähe verdächtige Personen oder ein verdächtiges Fahrzeug beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Isny, Tel. 07562 97655 - 0, zu melden.

Wangen im Allgäu

Fußgängerin angefahren

Ein Verkehrsunfall zwischen einer 81-jährigen VW-Fahrerin und einer 18-jährigen Fußgängerin ereignete sich am Dienstagvormittag, gegen 11.15 Uhr, auf der Isnyer Straße (L 321). In Richtung Isny fahrend hatte die 81-Jährige die Fußgängerin, die auf Höhe des Max-Planck-Weges die Fahrbahn in Richtung Danneckerweg überquerte, vermutlich übersehen und erfasste diese mit ihrem Fahrzeug. In der Folge wurde die junge Frau auf die Motorhaube aufgeladen, war gegen die Windschutzscheibe geprallt und vor dem Pkw auf der Fahrbahn liegen geblieben. Sie wurde danach mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und zur Beobachtung stationär aufgenommen. An dem Auto entstand Sachschaden von rund 2.000 Euro.

