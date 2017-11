POL-KN: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Konstanz (ots) -

Friedrichshafen

Mülleimerbrand

Eine Altpapiertonne zündete am Mittwoch gegen 01.00 Uhr ein unbekannter Täter in der Albrechtstraße an. Die hinzugerufene Freiwillige Feuerwehr Friedrichshafen löschte den Brand rasch. An der Tonne, die vollständig ausbrannte, entstand nahezu 75 Euro Sachschaden. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen festgestellt haben oder sonst sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, zu melden.

Friedrichshafen

Auffahrunfall

Etwa 4.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 16.00 Uhr in der Ailinger Straße. Ein 34-jähriger Autofahrer hatte zu spät bemerkt, dass ein vorausfahrender 30-Jähriger verkehrsbedingt anhalten musste, und fuhr auf dessen VW auf.

Friedrichshafen

Unfallflucht

Etwa 1.000 Euro Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall zwischen Montag und Dienstag in einer Tiefgarage in der Ailinger Straße. Ein unbekannter Fahrzeuglenker prallte gegen die Stoßstange eines geparkten Audi und verließ unerlaubt die Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, wenden sich bitte an das Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0.

Tettnang

Unfallflucht

Rund 1.500 Euro Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Freitag zwischen 13.30 Uhr und 19.30 Uhr in der "IFM-Straße". Ein unbekannter Fahrzeuglenker touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen geparkten BMW. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Tettnang, Tel. 07542/9371-0, zu melden.

Markdorf

Sachbeschädigung

Etwa 1.500 Euro Sachschaden verursachte ein unbekannter Täter, der zwischen Dienstag und Mittwoch den Lack an einem in der Viktor-von-Scheffel-Straße geparkten Toyota zerkratzte. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen festgestellt haben oder sonst sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, den Polizeiposten Markdorf, Tel. 07544/9620-0, anzurufen.

Markdorf

Sachbeschädigung

Eine Delle und Lackkratzer in der Motorhaube eines geparkten Renault verursachte ein unbekannter Täter zwischen Sonntag, 19.30 Uhr und Dienstag, 17.00 Uhr in der Konrad-Adenauer-Straße. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen festgestellt haben oder sonst sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, wenden sich bitte an den Polizeiposten Markdorf, Tel. 07544/9620-0.

