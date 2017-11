POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Konstanz (ots) -

Sigmaringen

Verkehrsunfall

Rund 10.000 Euro Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall am Dienstag gegen 21.15 Uhr in der Buchenstraße. Ein 22-Jähriger streifte mit seinem Pkw beim Ausparken einen geparkten Mercedes-Benz. Anschließend verständigte er zur Unfallaufnahme die Polizei.

Sigmaringen

Verkehrsunfall

Etwa 4.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 19.00 Uhr in der Schmeier Straße. Ein 21-Jähriger befuhr mit seinem Pkw die Schmeier Straße. Aufgrund von Gegenverkehr fuhr er an einer Engstelle rückwärts und übersah dabei einen nachfolgenden 24 Jährigen und fuhr auf dessen VW auf.

Leibertingen

Zeugenaufruf - Diebstahl

Eine defekte Wildkamera sowie vier Repliken von Tierschädeln erbeutete ein unbekannter Täter, der zwischen Montag 16.00 Uhr und Dienstag, 11.30 Uhr eine Vitrine auf dem Parkplatz der Burg Wildenstein gewaltsam aufbrach. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen festgestellt haben oder Hinweise zum Verbleib des Diebesgutes geben können, wenden sich bitte an den Polizeiposten Meßkirch, Tel. 07575/2838.

Sigmaringen

Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Rund 1.000 Euro Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall am heutigen Mittwoch gegen 07.15 Uhr auf der B 313 kurz vor der Auffahrt zur B 456. Ein bislang unbekannter Fahrer eines Pritschenwagens befuhr die B 313 in Fahrtrichtung Sigmaringen und verlor dabei eine zirka zwei Meter lange Holzlatte. Diese prallte gegen den Pkw einer entgegenkommenden 53-Jährigen. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, insbesondere hinterherfahrende Fahrzeuglenker, die Angaben zum Verursacher oder dessen Pritschenwagen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571/104-0, zu melden.

Bad Saulgau

Unfallflucht

Zirka 500 Euro Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall am Dienstag gegen 11.45 Uhr in einem Parkhaus im Schlehenrain. Ein unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen geparkten VW-Golf und verließ unerlaubt die Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Saulgau, Tel. 07581/482-0, zu melden.

Mengen

Pkw gestreift

Rund 5.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 17.30 Uhr in der Hauptstraße. Ein 24-jähriger Lkw-Fahrer bog von der Hauptstraße in die Ruhestraße ab und streifte dabei einen geparkten BMW.

Pfullendorf

Sachbeschädigung

Sachschaden von etwa 400 Euro verursachten unbekannte Täter am Sonntag in den Abendstunden in einem Parkhaus in der Uttengasse. Die Gruppe, die im Parkhaus vermutlich lagerte, hinterließ ihren Müll und zerschlug zudem mehrere Leuchtstoffröhren. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen festgestellt haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, den Polizeiposten Pfullendorf, Tel. 07552/2016-0, zu informieren.

Pfullendorf

Einbruch

Bargeld sowie Zigaretten erbeutete ein unbekannter Täter, der zwischen Sonntag, 00.30 Uhr und Montag 16.00 Uhr in eine Gaststätte in der Hauptstraße eingebrochen ist. Der Unbekannte verschaffte sich gewaltsam über ein Fenster Zugang zum Gebäude. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen festgestellt haben oder Hinweise zum Verbleib der Zigaretten geben können, werden gebeten, den Polizeiposten Pfullendorf, Tel. 07552/2016-0, anzurufen. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass die Erfahrung gezeigt hat, dass durch entsprechende Verhaltensmaßnahmen und der richtigen Sicherungstechnik viele Einbrüche verhindert werden können. Dies hat unter anderem dazu geführt, dass zwischenzeitlich rund 40 Prozent der Einbrüche bereits im Versuchsstadium stecken bleiben. Bei Fragen, wie Sie sich gegen Einbruch schützen können, berät Sie kostenlos unsere kriminalpolizeiliche Beratungsstelle in Sigmaringen, Tel. 07571/104-302. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter: www.K-Einbruch.de.

