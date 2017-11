POL-KN: Meldungen für den landkreis Konstanz

Konstanz (ots) - Konstanz

Wohnungseinbruch

Durch ein aufgebrochenes Kellerfenster hat sich ein unbekannter Täter am Dienstag, zwischen 15.30 Uhr und 21.00 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus im Burgunderweg verschafft und anschließend das gesamte Gebäude nach Diebesgut durchsucht. Nach den bisherigen Feststellungen erbeutete der Täter Schmuck und weitere im Einzelnen noch nicht bekannte Gegenstände. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu melden. Die Erfahrung der Polizei zeigt, dass durch entsprechende Verhaltensmaßnahmen und der richtigen Sicherungstechnik viele Einbrüche verhindert werden können. Dies hat u.a. dazu geführt, dass zwischenzeitlich ca. 43% der Einbrüche im Versuchsstadium stecken bleiben. Die Sicherungstechnischen Berater der Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen beraten Sie gerne, auch direkt bei Ihnen vor Ort, kostenlos, neutral und kompetent darüber, wie Sie sich besser gegen Einbrüche schützen können. (Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle Konstanz, Tel.: 07531 995-1044,E-Mail: konstanz.pp.praevention@polizei.bwl.de)

Konstanz

Radfahrer übersehen

Beim Abbiegen von der Steinstraße in die Jahnstraße hat am Dienstagmorgen, gegen 07.30 Uhr, der Lenker eines Opel ein 11-jähriges Kind übersehen, das mit seinem Fahrrad auf dem Radweg in Richtung Bahnübergang unterwegs war. Durch den Zusammenstoß stürzte das Kind und verletzte sich dabei leicht. Am PKW entstand nur geringer Sachschaden.

Konstanz

Frau vom Fahrrad gestoßen und bestohlen - Zeugen gesucht

Wegen eines Raubdelikts sucht die Polizei einen etwa 25 bis 30 Jahre alter Mann, der am Dienstagabend, gegen 23.00 Uhr, eine 20-jährige Radfahrerin vom Salemer Weg über die Straße In der Gebhardsösch bis zur Friedrichstraße ebenfalls mit einem Fahrrad verfolgt und mehrfach angesprochen hat. Nachdem die junge Frau nicht darauf reagierte, bog der Unbekannte in der Friedrichstraße zunächst nach rechts in Richtung Zähringerplatz ab, während die 20-Jährige nach links in Richtung Sonnenbühlstraße fuhr. Dort holte er die Radfahrerin erneut ein, setzte sich neben sie und trat mit dem Fuß gegen ihr Fahrrad, wodurch sie ins Straucheln geriet und zur Seite kippte. Dabei ergriff der Mann die im Fahrradkorb mitgeführte Handtasche, entwendete daraus eine Geldbörse mit Bargeld und persönlichen Dokumenten und flüchtete. Die Radfahrerin blieb durch den Vorfall unverletzt. Der Unbekannte wird als muskulös beschrieben, ist etwa 180 cm groß, hat kurze, braune Haare, trägt einen 3-Tage-Bart, spricht Deutsch ohne erkennbaren Akzent und trug einen roten Kapuzenpulli und darüber eine olivgrüne, gefleckte Armeejacke. Die ermittelnde Kriminalpolizei hat dazu folgende Fragen:

- Wer hat den Vorfall beobachtet?

- Wem ist der Mann bereits vor der Tat im Bereich des Salemer Weg aufgefallen?

- Wer hat den Mann nach der Tat auf der Flucht gesehen?

- Wer kann Hinweise auf die beschriebene Person geben?

Mitteilungen werden an die Polizei Konstanz, Tel. 07531/995-0, erbeten.

Singen

Versuchter Einbruch

Vergeblich hat ein unbekannter Täter versucht, die Haupteingangstüre und eine Tür an der rückwärtigen Gebäudeseite eines Mehrfamiliengebäudes in der Hebelstraße mit einem Werkzeug zu öffnen um damit Zugang zum Treppenhaus zu erlangen. Da dies an beiden Türen nicht gelungen ist, entstand ausschließlich Sachschaden in Höhe von rund 600 Euro. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Singen, Tel. 07731/888-0, zu melden.

Singen

Fahrzeug angefahren

Wegen Unfallflucht sucht die Polizei einen unbekannten Fahrzeugführer, der am Dienstag, zwischen 20.15 Uhr und 22.45 Uhr, in einer Tiefgarage in der Bahnhofstaße vermutlich beim Rückwärtsausparken gegen einen geparkten Mercedes gestoßen ist und sich anschließend entfernte, ohne sich um den Schaden von rund 1500 Euro zu kümmern. Möglicherweise handelt es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen silberfarbenen oder grauen Opel. Zeugenhinweise werden an die Polizei Singen, Tel. 07731/888-0, erbeten.

Singen/A81

Warnbaken überfahren

Ein noch unbekannter Fahrzeugführer hat am Dienstagabend auf der A81, zwischen der Anschlussstelle Singen und dem Hohentwieltunnel im Baustellenbereich mehrere Warnbaken mit entsprechender Beleuchtung überfahren und ist anschließend ohne den Unfall zu melden geflüchtet. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Mühlhausen-Ehingen, Tel. 07733/9960-0, zu melden.

Hilzingen

Fußgängerin von PKW erfasst

Mit vermutlich mittelschweren Verletzungen musste am Dienstagabend, gegen 19.30 Uhr, eine 17-jährige Fußgängerin nach einem Unfall in der Dietlishofer Straße in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die dunkel gekleidete Jugendliche überquerte die Dietlishofer Straße in Richtung eines Einkaufsmarktes und wurde dabei von einem aus Richtung Hauptstraße kommenden BMW in der Fahrbahnmitte erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert. Nach einer Versorgung durch Ersthelfer und den Notarzt wurde die Verletzte mit Verdacht auf eine Schulterfraktur, Prellungen und einer blutenden Kopfwunde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert.

Hilzingen

Unfall beim Abbiegen

Beim Abbiegen von der B314 nach links auf die Autobahnauffahrt in Richtung Schaffhausen hat am Dienstagnachmittag, gegen 17.30 Uhr, ein 60-jähriger Audifahrer einen aus Richtung Singen kommenden 39-jährigen Fahrer eines Leichtkraftrades übersehen. Der Zweiradfahrer prallte gegen die rechte Fahrzeugfront des abbiegenden PKW, stürzte auf die Windschutzscheibe und wurde schließlich auf die Fahrbahn geschleudert. Der 39-Jährige musste nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle zur Behandlung der noch unklaren Verletzungen stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 7000 Euro. Zur Versorgung des Verletzten und zur Unfallaufnahme musste die B314 zeitweise gesperrt werden.

Radolfzell

Fahrzeugschaden

Auf der Fahrt von der Straße Neuer Wall in Richtung Schlesier Straße hat eine Toyotafahrerin am Montagnachmittag, gegen 15.00 Uhr, eine dumpfen Schlag und ein kurzzeitiges Ruckeln ihres Fahrzeugs wahrgenommen und dies dem Umfallen von Gegenständen auf der Rückbank zugeordnet. Zu Hause musste sie feststellen, dass an der linken Fahrzeugseite und am Radlauf ein Schaden von rund 3000 Euro entstanden war. Zur Klärung, wie der Schaden entstanden ist, werden mögliche Zeugen gebeten, sich bei der Polizei Radolfzell, Tel. 07732/95066-0, zu melden.

Radolfzell

Finder gesucht

Eine unbekannte Person hat am Dienstagnachmittag beim Polizeirevier ein Kästchen abgestellt, in dem sich mehrere Schmuckstücke befanden und entfernte sich anschließend. Derzeit sind Ermittler des Bezirksdienstes damit beschäftigt zu prüfen, ob diese Gegenstände möglicherweise aus Straftaten stammen. Der Überbringer oder Finder des Kästchens wird dringend als Zeuge benötigt und deshalb gebeten, sich bei der Polizei Radolfzell, Tel. 07732/95066-0, zu melden.

Stockach

Auffahrunfall

Vermutlich aus Unachtsamkeit ist am Dienstagnachmittag, gegen 19.00 Uhr, der Lenker eines Touran in der Goethestraße auf einen vor dem Kreisverkehr haltenden, weiteren Touran aufgefahren. An beiden Fahrzeugen entstand dabei ein Schaden von rund 1500 Euro. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Orsingen-Nenzingen

Auf Gegenfahrbahn geraten

Auf der eisglatten Fahrbahn hat ein VW-Fahrer am Dienstagmorgen, gegen 08.00 Uhr, in einer Kurve der Straße Zollbruck die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, geriet dadurch auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen einen entgegenkommenden LKW. Die beiden Beteiligten blieben unverletzt. Der nicht mehr fahrbereite VW musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden dürfte mehrere tausend Euro betragen.

