POL-KN: Meldungen für den Landkreis Konstanz

Konstanz (ots) - Konstanz

Wohnungseinbruch

Auf Schmuck hatte es ein unbekannter Täter abgesehen, der am Montag, zwischen 08.00 Uhr und 19.00 Uhr die Terrassentür zu einem Einfamilienhaus im Luzzilonweg aufgehebelt und anschließend die Räume nach Diebesgut durchsucht hat. Nach den bisherigen Feststellungen wurden Schmuckstücke im Wert von mehreren hundert Euro entwendet. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu melden. Die Polizei weist an dieser Stelle auf das Angebot einer kriminalpolizeilichen Beratung hin, bei der Bürgerinnen und Bürger zum Thema Einbruchschutz kompetent, produktneutral und kostenlos Informationen erhalten, wie die eigenen vier Wände besser vor Einbrechern geschützt werden können. Wegen einer Terminvereinbarung setzen Sie sich gerne mit der Polizeilichen Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Konstanz unter 07531/994-1044 in Verbindung.

Konstanz

Zusammenstoß beim Abbiegen

Noch Zeugen sucht die Polizei für einen Unfall, der sich am Montagnachmittag, gegen 18.15 Uhr, in der Oberlohnstraße ereignet hat. Eine 26-jährige Lenkerin eines VW Up fuhr vom Parkplatz eines Discounters kommend nach links in die Oberlohnstraße in Richtung Kreisverkehr zur Max-Stromeyer-Straße ein und prallte dabei mit der Fahrzeugfront in die Beifahrerseite eines in Richtung Neue Rheinbrücke fahrenden VW Golf eines 31-Jährigen. Während der Schaden am Up mit rund 1000 Euro vergleichsweise gering ausgefallen ist, wird der Schaden am Golf auf rund 17.000 Euro geschätzt. Da beide Beteiligten erklärten, jeweils bei grünere Ampelschaltung gefahren zu sein, werden Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, gebeten, sich bei der Polizei Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu melden.

Konstanz

Brand in Kinderzimmer

Aus bisher unklarer Ursache kam es am Montagmorgen in der Hindenburgstraße zu einem Wohnungsbrand. Die Bewohner waren gerade nicht anwesend als ein Zeuge gegen 08.45 Uhr den ausgelösten Brandmelder und eine starke Rauchentwicklung bemerkte. Er alarmierte daraufhin die Feuerwehr, die mit 28 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen ausrückte. Das vermutlich im Bereich eines Kinderbetts entstandene Feuer konnte schnell gelöscht werden, verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache sind aufgenommen. Der Sachschaden beträgt rund 5000 Euro.

Konstanz

Betrug mit Wechselgeld

Mit Hilfe eines Bargeld-Wechseltricks und gleichzeitigem Ablenken des Personals beim Kauf wollten zwei Rumänen am Montagnachmittag in einem Geschäft in der Konstanzer Altstadt Geld entwenden. Das Verkaufspersonal bemerkte den Versuch und verständigte die Polizei. Die anschließende Fahndung der Beamten verlief erfolgreich, die Tatverdächtigen konnten gestellt und von den Mitarbeitern identifiziert werden.

Radolfzell

Zeugenaufruf - Unfallflucht

Zirka 1.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall in der Konstanzer Straße zwischen Sonntag, 18 Uhr, und Montag, 17.00 Uhr. Ein unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte einen am rechten Fahrbahnrand geparkten BMW und fuhr, ohne sich um den Sachschaden zu kümmern, davon. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Radolfzell, Tel. 07732-950660, zu melden.

Gaienhofen

Einbruch in Haus

Eine unangenehme Überraschung erlebte am Montag der Besitzer eines Hauses in der Hauptstraße, als er nach einwöchiger Abwesenheit zurückkehrte und feststellen musste, dass in sein Haus eingebrochen worden war. Unbekannte Täter hatten die Terrassentür mit einem Stein eingeworfen und anschließend das Haus nach Bargeld durchsucht. Es wurden mehrere hundert Euro Bargeld entwendet. Zeugen, die in Tatortnähe verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07735-97100 beim Polizeiposten Gaienhofen zu melden.

Singen

Unfall bei Spurwechsel

Zu einem Unfall beim Spurwechsel kam es am Montag gegen 17.45 Uhr auf der B 34 in Höhe der Abfahrt zu einem Einkaufszentrum. Ein 47-jähriger Opelfahrer wollte von der Linksabbiegespur auf die Geradeausspur in Richtung Singen wechseln und bemerkte zu spät, dass ein auf der Geradeausspur fahrender BMW-Lenker abbremsen musste. Der Opelfahrer kollidierte daraufhin seitlich mit dem BMW, es entstand ein Gesamtsachschaden von 7000 Euro.

Singen

Unfallflucht mit Zeugenaufruf

Die Polizei Singen bittet um Zeugenhinweise zu einer Unfallflucht in der Uhlandstraße/Einmündung Körnerstraße in der Nacht auf Dienstag, gegen 0.10 Uhr. Ein unbekannter Lenker war im Bereich der Hausnummer 65 rückwärts über den Gehweg gefahren und hatte dabei einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Renault Scenic massiv im Bereich der Stoßstange und der rechten Vorderleuchten beschädigt. Durch den Lärm des Aufpralls aufmerksam geworden, beobachtete eine Anwohnerin anschließend, wie ein grauer Van zunächst stehenblieb und sich dann in Richtung Kreuzung Uhlandstraße/Am Posthalterswäldle aus dem Staub machte. Der Schaden wird auf etwa 7.500 Euro geschätzt. Vor Ort konnte ein rotes Bruchstück der hinteren, vermutlich linken Beleuchtung des verursachenden PKW aufgefunden werden. Dieser müsste im rückwärtigen Bereich, mittig bis linksseitige Schäden aufweisen. Sachdienliche Hinweise zum Lenker und zum Fahrzeug sind an das Polizeirevier Singen, Tel. 07731-888 0.

Singen

Auto gestreift

Sachschaden in Höhe von rund 2500 Euro verursachte ein unbekannter Fahrzeuglenker am Montagmorgen zwischen 08.00 Uhr und 08.50 Uhr an einem geparkten VW Passat an der Aachbrücke im Bereich Römerziel beim Hundesportverein. Nach ihrer Rückkehr vom Joggen bemerkte die Besitzerin des Wagens Beschädigungen an der hinteren rechten Fahrzeugseite. Sachdienliche Hinweise sind an das Polizeirevier Singen, Tel. 07731-888 0, erbeten.

Tengen

Einbruch in Gaststätte

In der Nacht zum Montag ist ein unbekannter Täter durch ein Fenster gewaltsam in eine Gaststätte in der Marktstraße eingedrungen und hat erfolglos versucht, Bargeld zu entwenden. Personen, die zwischen Sonntagabend, 19.00 Uhr, und Montagmorgen, 08.00 Uhr, Verdächtiges bei der Gaststätte beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Engen, Tel. 07733-94090, in Verbindung zu setzen.

Urbat/Schmidt

