POL-KN: Beißender Geruch in Schulgebäude

Aichstetten (ots) - Aufgrund einer noch unklaren Geruchsbelästigung am heutigen Dienstagmorgen in der Grund- und Werkrealschule in der Schulstraße, mussten gegen 09.15 Uhr rund 80 Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte das Gebäude verlassen. Verständigte Rettungssanitäter und ein Notarzt untersuchten anschließend sieben Kinder und zwei Lehrerinnen, die über Übelkeit und Unwohlsein klagten. Zwei der Kinder mussten anschließend zur weiteren Untersuchung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Zwischenzeitlich durchgeführte Schadstoffmessungen der Freiwilligen Feuerwehr aus Aichstetten ergaben keine Auffälligkeiten.

Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte der beißende Geruch von Reinigungsmitteln in einem Vorraum einer Toilette ausgegangen sein. Nähere Ermittlungen hierzu werden aktuell durchgeführt.

