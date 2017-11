POL-KN: Zeugenaufruf - Sardinen im Stadtbach

2 weitere Medieninhalte

Bad Saulgau (ots) - Mehrere hundert Sardinen entsorgte ein unbekannter Täter am Montag widerrechtlich im Stadtbach. Die Fische verteilten sich durch die Strömung entlang der Bachstraße bis zur Kreuzung an der Werderstraße. Zeugen, die am Montag verdächtige Personen festgestellt haben oder sonst sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Saulgau, Tel. 07581/482-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell