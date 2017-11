POL-KN: Weitere Meldung für den Landkreis Konstanz

Konstanz (ots) - Bodman-Ludwigshafen

Tödlicher Verkehrsunfall

Jede Hilfe zu spät kam am Montagmorgen, gegen 11.15 Uhr, für eine 24-jährige, aus Richtung Stockach kommende Lenkerin eines Opel Corsa, die auf der B31neu aus noch unklarer Ursache auf die beiden Gegenfahrspuren geraten, und dort frontal gegen einen auf dem rechten der beiden Fahrstreifen fahrenden 32t-LKW geprallt ist. Die Fahrerin wurde dabei in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod der jungen Frau feststellen. Der 51-jährige LKW-Fahrer erlitt einen Schock. Am Corsa entstand Totalschaden in Höhe von rund 2500 Euro, der Schaden am LKW wird auf rund 10.000 Euro und der Flurschaden auf weitere 2500 Euro geschätzt. Die B31neu musste zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge bis gegen 16.00 Uhr gesperrt werden. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Mühlhausen-Ehingen, Tel. 07733/9960-0, zu melden.

Schmidt

