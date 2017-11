Isny im Allgäu (ots) - Unter Verdacht einen Einbruchdiebstahl begangen zu haben, stehen ein Jugendlicher im Alter von 16 Jahren sowie zwei 18- und 23-jährige junge Männer, denen vorgeworfen wird am Mittwoch, gegen 23.30 Uhr, in das Bürogebäude der Brauerei im Rotenbacher Weg eingedrungen zu sein. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten die Tatverdächtigen die Räumlichkeiten durchsucht und Bargeld entwendet. Ein Zeuge, der den Einbruch bemerkte, hatte daraufhin die Polizei verständigt, die im Rahmen der Fahndung den 23-Jährigen im Stadtgebiet kontrollierte. Im Zuge weiterer Ermittlungen konnten zwischenzeitlich die beiden anderen Tatverdächtigen ermittelt werden.

Zudem versuchten unbekannte Täter in der gleichen Nacht auf Donnerstag, gegen 02.30 Uhr, in der Wassertorstraße gewaltsam in eine Bäckerei-Filiale einzudringen. Da eine aufmerksame Anwohnerin jedoch die Situation bemerkt hatte, ließen wohl die Einbrecher von ihrem Vorhaben ab.

Ob zumindest einer der genannten Tatverdächtigen bei dem Einbruchversuch beteiligt war, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den Taten machen können oder verdächtige Personen in der Tatnacht beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Isny, Tel. 07562 97655 - 0, zu melden.

