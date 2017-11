POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz vom 13.11.2017

Konstanz (ots) - Konstanz

Ecstasy in Roller versteckt/Tatverdächtiger in Haft

Rund 3000 Ecstasy-Pillen haben Rauschgiftermittler des Kriminalkommissariats Konstanz am Mittwoch in einer Tiefgarage in Petershausen sichergestellt. Bereits seit einiger Zeit stand ein 23-Jähriger wegen des Verdachts des Drogenhandels im Fokus der Beamten. Bei einer richterlich angeordneten und am Mittwoch vollzogenen Wohnungsdurchsuchung fanden die Ermittler zwar kein Rauschgift, aber mehrere Schlüssel, zu deren Herkunft sich der 23-Jährige nicht äußerte.

Im Rahmen umfangreicher und intensiver Ermittlungen gelang es schließlich, einen der Schlüssel einer Tiefgarage im Konstanzer Stadtteil Petershausen zuzuordnen. Dort stießen die Fahnder auf einen Roller, in dessen Helmfach, das sich ebenfalls mit einem der aufgefundenen Schlüssel öffnen ließ, die Ecstasy aufgefunden und sichergestellt werden konnten.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Konstanz, erließ das zuständige Amtsgericht einen Haftbefehl gegen den 23-Jährigen, der zwischenzeitlich in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde.

Außerdem muss sich ein weiterer 23-Jähriger wegen eines Drogendelikts verantworten, da in seinem vor dem Roller geparkten PKW im Zuge der Ermittlungen zunächst eine Kleinmenge Marihuana, und bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung weitere rund 400 Gramm der Droge aufgefunden wurden.

Erster Staatsanwalt Andreas Mathy, Tel. 07531/280-2063

Erster Kriminalhauptkommissar Bernd Schmidt, Tel. 07531/995-1012

