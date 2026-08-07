Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht - Motorrollerfahrer leicht verletzt

Karlsruhe (ots)

Eine Fußgängerin verursachte am Freitag um kurz vor 14:00 Uhr in Karlsruhe an einer Kreuzung wohl einen Verkehrsunfall und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die Verkehrspolizei sucht nun nach Zeugen.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr ein 65-jähriger Motorrollerfahrer die Karlstraße in südliche Richtung entlang. An der Kreuzung zur Kriegsstraße soll eine bislang unbekannte Fußgängerin die für sie geltende und Rot zeigende Ampel am Fußgängerüberweg missachtet haben. Während die Fußgängerin begann, auf die Straße zu laufen, musste der 65-Jährige eine Vollbremsung einleiten, um eine mutmaßlich bevorstehende Kollision zu vermeiden. Hierbei verlor der Motorrollerfahrer das Gleichgewicht und stürzte zu Boden, ohne mit der Fußgängerin zu kollidieren. Die Fußgängerin soll in diesem Zusammenhang wieder zurückgelaufen sein und zunächst am Fußgängerüberweg gewartet haben, bis die Ampel wieder Grün zeigte. Im Anschluss verließ die Fußgängerin wohl die Unfallörtlichkeit grob in Richtung Ettlinger Tor.

Der 65-jährige Motorrollerfahrer zog sich bei dem Unfall nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen zu und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht.

Zeugen, die Angaben zu der unbekannten Fußgängerin machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721 944840 mit der Verkehrspolizei Karlsruhe in Verbindung zu setzen.

Simon Erhardt

Führungs- und Lagezentrum

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell