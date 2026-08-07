Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in ein Mehrparteienhaus in Durlach

Karlsruhe (ots)

Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten bislang unbekannte Täter am Donnerstag, gegen 10:30 Uhr, offenbar unbemerkt in das Innere eines Mehrparteienhauses in der Straße "Auf den Lohn" in Durlach.

Anschließend brachen die Täter eine Wohnungstür gewaltsam auf und durchwühlten mehrere Zimmer auf der Suche nach Wertgegenständen. Aufgrund der Rückkehr einer Bewohnerin ließen die Einbrecher vermutlich von ihrem Vorhaben ab und flüchteten in der Folge unerkannt über einen Balkon.

Die Höhe des entstandenen Diebstahl- und Sachschadens ist momentan noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Karlsruhe unter der Rufnummer 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

Sigrid Lässig, Pressestelle

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