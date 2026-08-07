Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bretten - Motorradfahrer bei Verkehrsunfall auf B293 schwer verletzt

Karlsruhe (ots)

Bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw stürzte ein 23-Jähriger in der Nacht auf Freitag von seinem Motorrad und zog sich schwere Verletzungen zu.

Nach aktuellem Kenntnisstand fuhr der 23-Jährige gegen 00:10 Uhr auf der Bundesstraße 293 in Fahrtrichtung Bretten. Zwischen der Abfahrt Durrenbüchig und dem Karlsruher Dreieck kam ihm zur selben Zeit eine 39-Jährige mit ihrem Kia entgegen. In einer Rechtskurve geriet der Zweiradfahrer aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und stieß seitlich-frontal mit dem Auto zusammen.

Aufgrund des Zusammenstoßes stürzte der Kraftradfahrer von seinem Fahrzeug und zog sich schwere Verletzungen an Armen und Beinen zu.

Ein alarmierter Rettungswagen transportierte den Verletzten zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Die Fahrerin des Pkw und ihre 13-jährige Beifahrerin erlitten nach derzeitigem Ermittlungsstand leichte Verletzungen.

Der an den beiden Fahrzeugen entstandene Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 25.000 Euro.

Franz Henke, Pressestelle

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