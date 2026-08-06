Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Nach "Schockanruf" bei älterem Ehepaar - Kriminalpolizei sucht mit Bildern nach vermeintlichem Betrüger und erbeutetem Schmuck

Karlsruhe (ots)

Dreiste Betrüger täuschten am Abend des 03.07.2026 ein älteres Ehepaar in Karlsruhe mit einem so genannten "Schockanruf". Die Täter gaben vor, dass die Tochter der Eheleute einen tödlichen Verkehrsunfall verschuldet habe und sie zur Abwendung einer Inhaftierung ihrer Tochter nun eine Kaution hinterlegen müssten. In der Annahme ihrem Kind zu helfen übergaben die Geschädigten schließlich eine Tasche mit Bargeld, Schmuck und Wertgegenständen im Wert von mehreren Hunderttausend Euro an einen bislang unbekannten Geldabholer.

Wir berichteten hierzu in einer Pressemitteilung:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/6309738

Das Betrugsdezernat der Kriminalpolizei übernahm in der Folge die Ermittlungen. Nun fahnden die Ermittler mit Bildern einer Überwachungskamera nach dem mutmaßlichen Täter. Zudem erhoffen sich die ermittelnden Beamten mit der Veröffentlichung von Bildern des übergebenen Schmucks weitere Hinweise aus der Bevölkerung.

Über folgenden Link können die Fahndung und die Fotos der Schmuckstücke im Internet abgerufen werden:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/karlsruhe-enkeltrick/

Hinweise zu dem Gesuchten sowie zum Verbleib des erbeuteten Schmucks nimmt der Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter der Rufnummer 0721 666-5555 entgegen.

Larissa Bollinger, Pressestelle

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