Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in Durlach

Karlsruhe (ots)

Bislang Unbekannte sind am Dienstag in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Durlach eingebrochen.

Nach bisherigem Kenntnisstand gelangten die Täter in der Zeit zwischen 06:30 Uhr und 16:00 Uhr offenbar unbemerkt in das Innere des in der Ersinger Straße gelegenen Mehrfamilienhauses.

In der Folge drangen die Einbrecher über die Wohnungstür gewaltsam in eine Wohnung im 2. Obergeschoss ein und durchwühlten mehrere Räume. Ob sie dabei etwas entwendeten, wird derzeit noch ermittelt.

Zeugen zu dem Einbruch werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

Sigrid Lässig, Pressestelle

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