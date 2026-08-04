Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 42-Jähriger bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Karlsruhe (ots)

Bei einem Arbeitsunfall am Montagmittag erlitt ein 42-jähriger Mann schwere Verletzungen.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge führte er gegen 14:00 Uhr Arbeiten auf einer Bühne in der Lorenzstraße durch. Hierbei befand er sich auf einem circa ein Meter hohen Bühnenelement.

Im weiteren Verlauf stürzte der Geschädigte aus bislang ungeklärter Ursache von dem Podest und zog sich in der Folge schwere Kopfverletzungen zu.

Eine Rettungswagenbesatzung transportierte den Mann anschließend in ein Krankenhaus.

Nach aktuellen Erkenntnissen liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

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