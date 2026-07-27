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Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zeugenaufruf nach Einbruch in ein Mehrfamilienhaus

Karlsruhe (ots)

Bislang unbekannte Täter drangen am Sonntag in ein Mehrfamilienhaus in der Karlsruher Weststadt ein.

Die Einbrecher verschafften sich in der Zeit zwischen 14:00 Uhr und 18:30 Uhr vermutlich über ein Balkonfenster Zutritt in eine Wohnung im Erdgeschoss in der Lessingstraße.

Auf ihrem Beutezug nahmen die Diebe einen rosafarbenen Rucksack der Marke Puma samt Inhalt an sich. Darin befanden sich ein Geldbeutel mit Bargeld sowie diverse Karten. Der leere Rucksack konnte später in der Nähe des Hauses wieder aufgefunden werden.

Der entstandene Sach- und Diebstahlschaden kann derzeit noch beziffert werden.

Hinweisgeber zu dem Einbruch werden gebeten, sich telefonisch bei der Kriminalpolizei unter 0721 666-5555 zu melden.

Sigrid Lässig, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

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