Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Mutmaßlicher Drogendealer in Untersuchungshaft

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Beamte der Kriminalpolizei Karlsruhe nahmen am frühen Donnerstagmorgen in der Hagsfelder Allee einen 42-jährigen mutmaßlichen Drogendealer fest. Der Beschuldigte befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Im Rahmen weitreichender Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und der Kriminalpolizei geriet der 42-Jährige Deutsche in Verdacht, im Oktober 2025 größere Mengen an Betäubungsmitteln im Internet bestellt zu haben. Nachdem das zuständige Amtsgericht einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Mannes erließ und dieser vollstreckt wurde, erhärtete sich der Verdacht gegen den Mann. Die Beamten stellten bei der Durchsuchung unter anderem rund drei Kilogramm Methamphetamin, geringe Mengen an Kokain, etwa 80 Gramm Amphetamin sowie über 1.400 Ecstasy-Tabletten sicher. Darüber hinaus beschlagnahmten sie mutmaßliches Dealgeld im hohen fünfstelligen Bereich.

Der 42-Jährige wurde am Freitag einem Haftrichter des Amtsgerichts Karlsruhe vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe Haftbefehl erließ und den Vollzug der Untersuchungshaft gegen den Beschuldigten anordnete.

Presseauskünfte:

Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Pressestelle Erster Staatsanwalt Graulich E-Mail: pressestelle@stakarlsruhe.justiz.bwl.de Telefon: 0721 72661-140

Polizeipräsidium Karlsruhe

Pressestelle Anna Breite-Diehl Telefon: 0721 666-1111 E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de

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