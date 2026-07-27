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Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 64-jähriger Vermisster angetroffen

Karlsruhe (ots)

Der seit dem 15.07.2026 vermisste 64-jährige Serhii O. aus Karlsruhe konnte mittlerweile angetroffen werden. Die Polizei Karlsruhe bedankt sich für die Unterstützung und bittet darum, eventuell veröffentlichte Bilder des Vermissten zu löschen.

Link zur Ursprungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/6318541

Larissa Bollinger, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

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