POL-KA: (KA) Karlsruhe - 64-jähriger Vermisster angetroffen
Karlsruhe (ots)
Der seit dem 15.07.2026 vermisste 64-jährige Serhii O. aus Karlsruhe konnte mittlerweile angetroffen werden. Die Polizei Karlsruhe bedankt sich für die Unterstützung und bittet darum, eventuell veröffentlichte Bilder des Vermissten zu löschen.
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Larissa Bollinger, Pressestelle
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