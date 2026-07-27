POL-KA: (KA) Karlsruhe - 64-jähriger Vermisster angetroffen

Karlsruhe (ots) - Bereits am Sonntag, den 19.07.2026 kollidierte in Mühlburg ein 14-jähriger E-Scooter-Fahrer mit einem Pkw und verletzte sich dabei schwer. Die Verkehrspolizei sucht nun nach Zeugen des Unfalls. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr ein 61-jähriger Ford-Fahrer gegen 14:35 Uhr auf der Bachstraße in Richtung Richard-Wagner-Straße. Um sein Fahrzeug ...

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