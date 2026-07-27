Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizei sucht Zeugen nach körperlicher Auseinandersetzung in der Innenstadt

Karlsruhe (ots)

Zwei Personengruppen gerieten am frühen Samstagmorgen in der Karlsruher Innenstadt aus bislang unbekannter Ursache in eine körperliche Auseinandersetzung. Bei dem Streit wurden mehrere Personen verletzt.

Zeugen meldeten gegen 05:00 Uhr einen Streit zwischen mehreren Personen vor und in einem Imbiss an der Kreuzung Amalienstraße/Hirschstraße. Den bisherigen Feststellungen zufolge wirkten die Kontrahenten körperlich aufeinander ein und mindestens einer der Täter verwendete ein Pfefferspray. Zudem soll ein vermeintlich Unbeteiligter ein Messer mit sich geführt und dieses vor sich gehalten haben, ohne dabei jemanden zu gefährden oder zu verletzen.

Die an der Auseinandersetzung beteiligten Personen ergriffen noch vor dem Eintreffen der Polizei die Flucht. Bei der unmittelbar eingeleiteten Fahndung mit mehreren Polizeistreifen konnten Polizeibeamte den vermeintlichen Messerträger einer Kontrolle unterziehen und ein Messer sicherstellen.

Aufgrund des versprühten Reizgases erlitten mehrere unbeteiligte Personen sowie offenbar ein Mitarbeiter des Imbisses leichte Verletzungen.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Auseinandersetzung dauern an.

Mögliche weitere Geschädigte sowie Zeugen, die Hinweise zum Geschehensablauf oder den Beteiligten geben können, werden gebeten, sich unter 0721 666-3311 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz in Verbindung zu setzen.

Larissa Bollinger, Pressestelle

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