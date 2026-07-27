Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - E-Scooter-Fahrer kollidiert mit Pkw - Verkehrspolizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Bereits am Sonntag, den 19.07.2026 kollidierte in Mühlburg ein 14-jähriger E-Scooter-Fahrer mit einem Pkw und verletzte sich dabei schwer. Die Verkehrspolizei sucht nun nach Zeugen des Unfalls.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr ein 61-jähriger Ford-Fahrer gegen 14:35 Uhr auf der Bachstraße in Richtung Richard-Wagner-Straße. Um sein Fahrzeug zu wenden, bog der Mann in eine Hofeinfahrt ein und fuhr anschließend rückwärts auf die Bachstraße ein. Als er daraufhin vorwärts in eine Parklücke am rechten Fahrbahnrand einparkte, kollidierte ein 14-jährigen E-Scooter-Fahrer, der auf der Bachstraße in Richtung Wendtstraße fuhr, offenbar mit dem Heck des Ford. Der Jugendliche kam daraufhin zu Fall und zog sich schwere Verletzungen zu. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn mit einem Krankenwagen in eine Klinik. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Im Zuge der Ermittlungen wurde bekannt, dass bislang nicht bekannte Zeugen den Unfall womöglich beobachtet haben sollen. Hinweise nimmt die Verkehrspolizei Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721 944840 entgegen.

Larissa Bollinger, Pressestelle

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