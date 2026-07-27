Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Dettenheim - Kriminalpolizei sucht Zeugen nach mutmaßlicher Brandstiftung

Karlsruhe (ots)

Bislang Unbekannte setzten in der Nacht auf Montag offenbar eine leerstehende Gaststätte im Ortsteil Liedolsheim in Brand und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Zwei Zeuginnen alarmierten gegen 23:30 Uhr die Polizei und Feuerwehr, nachdem sie den Brand einer derzeit nicht betriebenen Gaststätte an einem Baggersee in Liedolsheim feststellten. Zum Zeitpunkt des Eintreffens der Feuerwehr stand bereits der Kiosk, der Terrassenbereich samt Vordach, sowie die Fassade des Hauptgebäudes in Vollbrand. Die Brandursache ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Im Rahmen derer ergaben sich Verdachtsmomente, die auf eine Brandstiftung schließen lassen könnten.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 380.000 Euro. Verletzt wurde nach aktuellem Kenntnisstand niemand.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter 0721 666-5555 mit dem Kriminaldauerdienst Karlsruhe in Verbindung zu setzen.

Franz Henke, Pressestelle

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