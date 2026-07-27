Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Nachtragsmeldung zur Pressemitteilung vom 10.07.2026: "Aktuelle Vollsperrung auf A5 nach Verkehrsunfall" - Lkw-Fahrer verstorben

Karlsruhe (ots)

Nachdem am 10.07.2026 ein LKW auf der Bundesautobahn 5 offenbar ungebremst auf ein Abschleppfahrzeug auffuhr, erlag der 65-Jährige am 25.07.2026 in einem Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

Informationen zum Verkehrsunfall vom 10.07.2026 sind unter folgendem Link zu finden:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/6312160

Franz Henke, Pressestelle

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