POL-KA: (KA) Karlsruhe - Nachtragsmeldung zur Pressemitteilung vom 10.07.2026: "Aktuelle Vollsperrung auf A5 nach Verkehrsunfall" - Lkw-Fahrer verstorben
Karlsruhe (ots)
Nachdem am 10.07.2026 ein LKW auf der Bundesautobahn 5 offenbar ungebremst auf ein Abschleppfahrzeug auffuhr, erlag der 65-Jährige am 25.07.2026 in einem Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.
Informationen zum Verkehrsunfall vom 10.07.2026 sind unter folgendem Link zu finden:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/6312160
Franz Henke, Pressestelle
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