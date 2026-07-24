Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Aufmerksamer Taxi-Fahrer verhindert Trickbetrug

Karlsruhe (ots)

Ein aufmerksamer Taxi-Fahrer meldete am Mittwochnachmittag eine verdächtige Wahrnehmung und verhinderte so einen Trickbetrug zum Nachteil eines 92-jährigen Mannes.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen rief ein bislang unbekannter Täter gegen 09:00 Uhr einen in der Hertzstraße wohnhaften, 92-jährigen Mann an. Am Telefon gab sich der Unbekannte als Bank-Mitarbeiter aus und behauptete, dass im Namen des Geschädigten ein Kredit abgeschlossen worden sei. Um eine vermeintliche Untersuchung des unberechtigten Kreditabschlusses in die Wege zu leiten, solle der 92-Jährige sein gesamtes Bargeld einer Bank zukommen lassen.

Der Geschädigte wurde angewiesen, das Geld mit mehreren Kleidungsstücken in eine Tasche zu packen. Er solle die Tasche anschließend an einen Taxi-Fahrer übergeben, der das Geld zur Bank transportieren werde.

Gegen 17:30 Uhr traf schließlich das vom Beschuldigten georderte Taxi beim Geschädigten ein und er überreichte die Tasche mit dem Bargeld. Da dem Taxi-Fahrer der Vorfall verdächtig erschien, suchte er eine Polizeidienststelle auf und meldete den Sachverhalt.

Dank des aufmerksamen Handelns des Zeugen entstand dem 92-Jährigen letztlich kein finanzieller Schaden.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

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