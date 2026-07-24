Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Graben-Neudorf - Fahrer eines Mercedes Vito gefährdet mehrere Verkehrsteilnehmer und flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrer eines weißen Mercedes Vito gefährdete am Donnerstagmittag auf der Bundesstraße 36 mehrere Verkehrsteilnehmer und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen fuhr der Unbekannte gegen 14:10 Uhr auf der B 36 von Waghäusel-Wiesental in Richtung Linkenheim-Hochstetten. Auf Höhe von Graben-Neudorf überholte er an einer offenbar unübersichtlichen Stelle einen Lastwagen.

Um einen Frontalzusammenstoß mit dem entgegenkommenden Mercedes zu verhindern, leitete der Fahrer eines Audis eine Gefahrenbremsung ein und wich nach rechts aus. Dennoch kollidierten der Audi und der Mercedes seitlich miteinander. Infolge des Ausweichmanövers stieß der Audi zudem mit einem Toyota zusammen, der sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Verzögerungsstreifen befand.

Der Fahrer des Mercedes setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde bei dem Unfall niemand verletzt.

Bei der Unfallaufnahme fanden Polizeibeamte die Abdeckung eines Außenspiegels, die mutmaßlich von dem gesuchten Mercedes Vito stammt. Bei dem weißen Vito soll es sich möglicherweise um ein Firmenfahrzeug gehandelt haben.

Die Verkehrspolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zu dem gesuchten Mercedes Vito machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721 944840 zu melden. Insbesondere sucht die Polizei nach dem Fahrer eines weißen Tesla, der sich zum Unfallzeitpunkt hinter dem überholten Lastwagen befunden haben soll.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

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