Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Oberderdingen - Kind von Auto erfasst und schwer verletzt

Karlsruhe (ots)

Ein 11-jähriges Mädchen wurde bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in Oberderdingen schwer verletzt

Nach derzeitigem Ermittlungsstand rannte gegen 17:45 Uhr das Kind bei Rotlicht der Fußgängerampel auf die Fahrbahn der Brettener Straße beim dortigen Freibad, um offenbar einen wartenden Linienbus zu erreichen. Hierbei übersah die 11-Jährige offensichtlich einen Pkw Fiat, der wohl mit langsamer Geschwindigkeit in Richtung Großvillars fuhr. Das Kind stieß im weiteren Verlauf gegen die rechte Fahrzeugseite des Fiat und stürzte daraufhin zu Boden. Hierbei zog sie sich nach aktuellen Kenntnissen schwere Verletzungen zu. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Die 60-jährige Fiat-Fahrerin wurde bei dem Verkehrsunfall wohl nicht verletzt. Der an dem Fahrzeug entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro.

Ralf Eisenlohr, Pressestelle

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